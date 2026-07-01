ЭРАТО (др.-греч. Ἐρατώ, лат. Erato)

В древнегреческой мифологии одна из девяти муз .

Эрато («желанная», «любимая», ср. ἐρατός «прелестный», «милый» от ἐράω «страстно любить»), как и другие олимпийские нимфы, – дочь Зевса и Мнемосины (Hesiod. Theog., 52-64; 76-80; Apollod., I, 3, 1).

В античной традиции Эрато появляется не только как муза, но также как нимфа из числа нереид ; некоторые античные авторы числят Эрато среди пятидесяти дочерей Феспия – феспиад. Согласно Павсанию, дриада Эрато была женой Аркада, с которым имела трех сыновей – Азана, Афиданта и Элата (VIII, 4, 1-3).

Первоначально функции муз четко не разделялись, в эллинистическое время, когда делались попытки закрепить за каждой из девяти муз определенный род поэзии и музыки, Эрато считалась покровительницей любовных песен. В последующие времена она представлялась музой лирической, преимущественно любовной, поэзии. С эпохи Ренессанса Эрато часто изображается с венком из мирта и роз, в руках она держит лиру или кифару.

Иллюстрации:

1. Эрато, муза лирической поэзии. «Саркофаг Муз». Мрамор. II в. н.э. Париж, Лувр.

2. Эрато, муза лирической поэзии. Римская скульптура. II в. н.э. Мрамор. Рим, Музеи Ватикана.

Автор статьи: О.В. Кулишова