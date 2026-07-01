ЕР-КУРГАН

ЕР-КУРГАН - городище VIII/VII веков до н. э. - VII века н. э. в 10 км к северу от города Карши.

Од­но из круп­ней­ших в Со­где (площадь около 150 га). Впер­вые бы­ло опи­са­но в конце XIX века крае­ве­дом И. Кас­та­нье; об­сле­до­ва­ли Л.А. Зи­мин (начало XX века), А.И. Те­ре­нож­кин (1930-е годы); рас­коп­ки С.К. Ка­ба­но­ва (1948), с 1973 года до начала 1990-х годов Каш­ка­дарь­ин­ской экс­пе­ди­ции АН Уз­бе­ки­ста­на. Ок­ру­же­но пре­ры­ви­стым ва­лом об­щей дли­ной 4,5 км. Внут­ри ук­ре­п­ле­ние (40 га) в фор­ме не­пра­виль­но­го пря­мо­уголь­ни­ка с сыр­цо­вы­ми сте­на­ми высотой до 8 м. В цен­тре го­ро­ди­ща - зо­роа­ст­рий­ский храм 1-й половины 1-го тысячелетия н. э. (вы­явле­но 5 стро­ительных пе­рио­дов). Рас­ко­па­но центральное свя­ти­ли­ще - пря­мо­уголь­ная по­строй­ка с вы­хо­дом на че­ты­рёх­ко­лон­ный ай­ван (пор­тик) и часть дво­ра. Плос­кое пе­ре­кры­тие свя­ти­ли­ща под­дер­жи­ва­ли 2 мас­сив­ные круг­лые в пла­не ко­лон­ны из обож­жён­но­го кир­пи­ча на але­ба­ст­ро­вом рас­тво­ре (в это вре­мя гос­под­ство­вал сыр­цо­вый кир­пич), на сте­нах об­на­ру­же­ны ос­тат­ки по­ли­хром­ных сю­жет­ных фре­сок, под по­лом позд­не­го пе­рио­да - фраг­мен­ты рас­кра­шен­ной гли­ня­ной скульп­ту­ры. Не­по­да­лё­ку рас­по­ла­гал­ся двор­цо­вый ком­плекс: дво­рец пло­ща­дью около 1 га был двух­ча­ст­ным, квад­рат­ным в пла­не, «Верх­нее зда­ние» на сыр­цо­вой плат­фор­ме со­хра­ни­лось на вы­со­ту до 12 м, с юга к не­му при­мы­ка­ла об­шир­ная тер­ра­са. Поч­ти пол­но­стью изу­че­ны квар­тал ке­ра­ми­стов V-VII веков и часть квар­та­ла куз­не­цов (мас­тер­ские, до­ма, ке­ра­ми­че­ские гор­ны и др.). Сре­ди на­хо­док - об­шир­ная кол­лек­ция тер­ра­ко­ты, в основном жен­ских ста­ту­эток, зо­ло­той ку­лон в ви­де ежа.

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