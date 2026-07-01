ЕР-КУРГАН
ЕР-КУРГАН - городище VIII/VII веков до н. э. - VII века н. э. в 10 км к северу от города Карши.
Одно из крупнейших в Согде (площадь около 150 га). Впервые было описано в конце XIX века краеведом И. Кастанье; обследовали Л.А. Зимин (начало XX века), А.И. Тереножкин (1930-е годы); раскопки С.К. Кабанова (1948), с 1973 года до начала 1990-х годов Кашкадарьинской экспедиции АН Узбекистана. Окружено прерывистым валом общей длиной 4,5 км. Внутри укрепление (40 га) в форме неправильного прямоугольника с сырцовыми стенами высотой до 8 м. В центре городища - зороастрийский храм 1-й половины 1-го тысячелетия н. э. (выявлено 5 строительных периодов). Раскопано центральное святилище - прямоугольная постройка с выходом на четырёхколонный айван (портик) и часть двора. Плоское перекрытие святилища поддерживали 2 массивные круглые в плане колонны из обожжённого кирпича на алебастровом растворе (в это время господствовал сырцовый кирпич), на стенах обнаружены остатки полихромных сюжетных фресок, под полом позднего периода - фрагменты раскрашенной глиняной скульптуры. Неподалёку располагался дворцовый комплекс: дворец площадью около 1 га был двухчастным, квадратным в плане, «Верхнее здание» на сырцовой платформе сохранилось на высоту до 12 м, с юга к нему примыкала обширная терраса. Почти полностью изучены квартал керамистов V-VII веков и часть квартала кузнецов (мастерские, дома, керамические горны и др.). Среди находок - обширная коллекция терракоты, в основном женских статуэток, золотой кулон в виде ежа.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.