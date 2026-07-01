ЭПОНИМЫ (др.-греч. ἐπώνυμοι)

Те, кто дают свое имя кому-нибудь или чему-нибудь.

1) В Афинах древние аттические герои племен, по имени которых Клисфен дал названия десяти филам , на которые он разделил граждан. Геродот (V, 66) писал, что Клисфен отменил прежние названия фил, которые назывались по именам четырех сыновей Иона, и взял названия по именам других племенных героев и одного – чужого – Эанта. По Аристотелю (Афинская полития. 21, 6) филам он «дал в качестве эпонимов из ста предварительно намеченных архагетов десятерых, которых изрекла пифия».

2) Название должностных лиц, по именам которых назывались годы. В Афинах таким эпонимом был архонт, в Спарте – эфоры , в Аргосе – жрица Геры. Например, Фукидид (II, 2, 1) так датирует начало Пелопоннесской войны: «Сорок восьмой год жречества Хрисиды в Аргосе, когда Энесий был эфором в Спарте, а Пифодору оставалось четыре месяца архонтства в Афинах».

Исторические источники :

Андокид;

Аристотель. Афинская полития;

Геродот;

Фукидид.

Автор статьи: А.Б. Шарнина