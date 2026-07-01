ЭПОНИМЫ (др.-греч. ἐπώνυμοι)
Те, кто дают свое имя кому-нибудь или чему-нибудь.
1) В Афинах древние аттические герои племен, по имени которых Клисфен дал названия десяти филам, на которые он разделил граждан. Геродот (V, 66) писал, что Клисфен отменил прежние названия фил, которые назывались по именам четырех сыновей Иона, и взял названия по именам других племенных героев и одного – чужого – Эанта. По Аристотелю (Афинская полития. 21, 6) филам он «дал в качестве эпонимов из ста предварительно намеченных архагетов десятерых, которых изрекла пифия».
2) Название должностных лиц, по именам которых назывались годы. В Афинах таким эпонимом был архонт, в Спарте – эфоры, в Аргосе – жрица Геры. Например, Фукидид (II, 2, 1) так датирует начало Пелопоннесской войны: «Сорок восьмой год жречества Хрисиды в Аргосе, когда Энесий был эфором в Спарте, а Пифодору оставалось четыре месяца архонтства в Афинах».
Исторические источники:
Андокид;
Аристотель. Афинская полития;
Геродот;
Фукидид.
Автор статьи: А.Б. Шарнина