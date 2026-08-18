ЭПОХА УНИЙ

Эпоха уний - период в истории Северной Европы XIV - начала XVI вв., характеризующийся рядом важнейших политических союзов, приведших к объединению ряда государств: Кальмарская уния 1397 года, объединившая Швецию, Данию и Норвегию, а также предшествовавшие ей двухсторонние унии.

Для европейской истории XIV-XVI вв. характерны тенденции к объединению государств: примерами могут послужить объединение Испании и Португалии на Пиренейском полуострове и образование речи Посполитой в Восточной Европе. Страны Северной Европы не стали исключением.

Немецкая экономическая экспансия в Северной Европе, фактическая монополизация торговли в Балтийском море Ганзейским союзом , эпидемия чумы 1348-1350 гг., усиление регионального сепаратизма внутри стран привели к экономическим проблемам и обусловили потребность в объединении.

В середине XIV века датский король Вальдемар IV предпринял попытку укрепить свои позиции, захватив ряд ганзейских городов и выдав свою дочь за норвежского короля. Однако временный успех был сведен на нет после поражения в войне с Ганзейским союзом 1367-1370 гг.

На протяжении всего XIV века Швецию раздирали династические противоречия. Вошедший на престол еще ребенком король Магнус VII Эрикссон, попытался пойти на сближение с Ганзой, заключив ряд шведско-русских шведско-новгородских соглашений, ущемлявших права Норвегии на Балтике.

Норвегия, больше других стран пострадавшая от чумы, также нуждалась в союзнике. Однако напуганная политикой Швеции Норвежская знать разорвала норвежско-шведскую унию и избрала новым королем Хакона Магнуссона, который женился на дочери Вальдемара IV, скрепив таким образом новый союз между Норвегией и Данией.

Именно Маргарите Датской суждено было завершить объединение трех государств: после смерти своего мужа, а затем и сына Олафа Магнуссона, она победила шведского короля Альбрехта и добилась возведения на престол своего внука Эрика Померанского в качестве короля трех государств. Коронация прошла в 1397 году в Кальмаре, государства договорились о порядке престолонаследия по прямой мужской линии, о военной помощи друг другу, а также невмешательстве во внутренние дела каждой из стран-участниц соглашения. Кальмарская уния просуществовала до избрания королем Швеции Густава Ваза в 1523 и создания Датско-норвежской унии в 1536 году, когда Дания фактически присоединила Норвегию и все норвежские территории.

Автор статьи: Перепечкин К. В.