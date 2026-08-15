ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ

Эпоха дворцовых переворотов ― принятое в исторической литературе название периода в политической истории России, когда в результате борьбы придворных группировок при поддержке гвардии неоднократно происходила насильственная смена правителя или его ближайшего окружения. Термин был введен В.О. Ключевскими и закрепился за периодом 1725-1762 гг.

За 37 лет на российском престоле сменилось шесть императоров. Дворцовыми переворотами сопровождалось восшествие на престол Екатерины I (1725), Анны Иоанновны (1730), Елизаветы Петровны (1741), Екатерины II (1762). Кроме того, смещение фактических руководителей правительства А.Д. Меншикова (1727) и Э.И. Бирона (1740) при сохранении власти правящего государя также причисляются к дворцовым переворотам. Ряд исследователей относят к ним также убийство Павла I в 1801 г., стрелецкое восстание 1689 г. и даже восстание декабристов в 1825 г.

Дворцовые перевороты стали порождением политического строя России этого периода ― когда самодержавная форма правления с неограниченной властью императора сочеталась со слабым правовым статусом высших государственных учреждений и неокрепшей сословной структурой. Как Сенат, так и сменявшие друг друга советы при монархе (Верховный Тайный совет в 1726-1730, Кабинет министров в 1731-1741, Конференция при высочайшем дворе в 1756-1762) не имели законодательно закрепленного круга полномочий, находились в прямой зависимости от монарха и не могли воспрепятствовать дворцовым переворотам. Соответственно, политическая борьба была борьбой за влияние на императора и зачастую принимала форму придворных заговоров и дворцовых переворотов.

Большую роль сыграл «Указ о престолонаследии» Петра I от 5.02.1722, отменивший старый порядок наследования престола и поставивший его в зависимость от личной воли завещателя; этот указ сделал возможным появление нескольких претендентов на трон. Кроме того, род Романовых по мужской линии пресекся со смертью Петра II (1730); с этого времени права на престол у всех возможных претендентов были небесспорны.

Главным орудием в борьбе политических группировок стала придворная гвардия (прежде всего Семеновский и Преображенский полки). Гвардейские полки в этот период представляли собой сплоченную, привилегированную и хорошо оплачиваемую часть армии, они подчинялись лично монарху, их командиры сами были высшими сановниками. Включение Российской империи в систему международных связей того времени привело к появлению при русском дворе постоянных представительств европейских держав, которые также вмешивались в политическую борьбу и прямо участвовали в ряде дворцовых переворотах.

После смерти Петра I в высших эшелонах власти возник раскол вокруг будущего претендента на престол: внука Петра I ― Петра и вдовы царя ― Екатерины Алексеевны. В 1725 г. усилиями новой петровской знати, А.Д. Меншикова, П.И. Ягужинского, П.А. Толстого и др., при поддержке гвардии (от имени гвардии действовали ее командиры ― А.И. Ушаков, И.И. Бутурлин) была возведена Екатерина I.

Умершая в 1727 г. Екатерина I в завещании назначила своим преемником одиннадцатилетнего Петра Алексеевича, фактическим правителем государства стал ближайший сподвижник Петра I А.Д. Меншиков. Однако уже в сентябре 1727 г. в результате придворных интриг Долгоруких и А.И. Остермана он был отстранен от власти и отправлен вместе с семьей в ссылку.

К моменту смерти Петра II (1730) основные властные функции были сосредоточены в руках Верховного тайного совета, в состав которого входили представители старой аристократии (из восьми его членов, пять представляли семейства Долгоруких и Голицыных). На российский престол было решено пригласить Анну Иоанновну, дочь Ивана V, на условиях ограничения самодержавной власти в пользу Верховного Тайного совета («Кондиции»). Речь шла не только о возведении конкретного государя на престол, но и о попытке изменения существующей формы государственного правления. Однако о планах «верховников» стало известно широким круга дворянства, выявилось их недовольство этими замыслами, и, опираясь на гвардию (на этот раз в политических дискуссиях участвовали высшие офицеры гвардейских полков), Анна Иоанновна публично разорвала «Кондиции», сохранив самодержавную форму правления (1730).

В 1740 г. была опробована силовая тактика переворота: под командованием Б.Х. Миниха гвардейцы арестовали назначенного при Иване VI Антоновиче, правнуке Ивана V, регентом Э.И. Бирона и его ближайшее окружение. В дальнейшем именно такой тип дворцового переворота, в котором в качестве ударной силы участвовали гвардейцы, стал основным методом политической борьбы. В 1741 г. Елизавета Петровна, опираясь на свое окружение и гвардейские полки Преображенского полка, свергла непопулярное в среде русского дворянства правительство Ивана VI Антоновича и арестовала его и его семью.

В 1762 г., в связи с широким недовольством дворян внешнеполитическими шагами Петра III (прежде всего, Петербургским миром 1762 г., который воспринимался как односторонний отказ от приобретений, сделанных в результате Семилетней войны) в гвардии созрел заговор (братья Орловы, Н.И. Панин и др.), и 28.06.1762 в результате переворота на престол взошла его жена Екатерина II.

Завершение эпохи дворцовых переворотов связано с консолидацией русского дворянства, развитием его сословных институтов, окончательным оформлением политической элиты Российской империи и конституированием системы высших государственных органов.