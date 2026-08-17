ЕПИТИМИЯ
ЕПИТИМИ́Я - епитимья, церковное наказание, налагаемое священником для духовного исправления покаявшегося на исповеди грешника.
Слово «Епитимия» встречается уже в Новом Завете в связи с отношением христианской общины к грешникам (2 Кор. 2:6). С IV века оно начинает употребляться в каноническом праве как синоним акинонии (запрета причащаться). В VI-VII веках как на Востоке, так и на Западе, сначала в монастырях (в виде совета старца или духовника, часто не имевшего хиротонии), а затем и на приходах (как альтернатива длительному «каноническому» покаянию) используют уже более детализированную систему наказаний, в которой каждому греховному проступку соответствует какое-либо деяние, компенсирующее грех (в католическом понимании) или помогающее грешнику исправиться (в православной традиции), - обычно совершение определённого количества молитв, поклонов или нескольких дней поста. Впоследствии эти правила записывались в особых книгах: на Западе - в Пенитенциалиях, на Востоке - в Номоканонах (самый ранний пример - студийский Канонарь Псевдо-Иоанна Постника, IX век). В современной практике наложение епитимии производится священником по собственному усмотрению.