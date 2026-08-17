ЕПИТИМИЯ

ЕПИТИМИ́Я - епитимья, церковное наказание, налагаемое священником для духовного исправления покаявшегося на исповеди грешника.

Сло­во «Епитимия» встре­ча­ет­ся уже в Но­вом За­ве­те в свя­зи с от­но­ше­ни­ем хри­сти­ан­ской об­щи­ны к греш­ни­кам (2 Кор. 2:6). С IV века оно на­чи­на­ет упот­реб­лять­ся в ка­но­ническом пра­ве как си­но­ним аки­но­нии (за­пре­та при­ча­щать­ся). В VI-VII веках как на Вос­то­ке, так и на За­па­де, сна­ча­ла в мо­на­сты­рях (в ви­де со­ве­та стар­ца или ду­хов­ни­ка, час­то не имев­ше­го хи­ро­то­нии), а за­тем и на при­хо­дах (как аль­тер­на­ти­ва дли­тель­но­му «ка­но­ни­че­ско­му» по­кая­нию) ис­поль­зу­ют уже бо­лее де­та­ли­зи­ро­ван­ную сис­те­му на­ка­за­ний, в ко­то­рой ка­ж­до­му гре­хов­но­му про­ступ­ку со­от­вет­ст­ву­ет какое-либо дея­ние, ком­пен­си­рую­щее грех (в ка­то­лическом по­ни­ма­нии) или по­мо­гаю­щее греш­ни­ку ис­пра­вить­ся (в пра­во­слав­ной тра­ди­ции), - обыч­но со­вер­ше­ние оп­ре­де­лён­но­го ко­ли­че­ст­ва мо­литв, по­кло­нов или нескольких дней по­ста. Впо­след­ст­вии эти пра­ви­ла за­пи­сы­ва­лись в осо­бых кни­гах: на За­па­де - в Пе­ни­тен­циа­ли­ях, на Вос­то­ке - в Но­мо­ка­но­нах (са­мый ран­ний при­мер - сту­дий­ский Ка­но­нарь Псев­до-Ио­ан­на По­ст­ни­ка, IX век). В современной прак­ти­ке на­ло­же­ние епитимии про­из­во­дит­ся свя­щен­ни­ком по соб­ст­вен­но­му ус­мот­ре­нию.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)