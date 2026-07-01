ЕПИСКОПОПУЛЫ

ЕПИСКОПОПУЛЫ - Антоний (отец) и Венедикт (сын), греческие кодикографы, протопсалты, мелурги, исследователи церковной музыки.

Были известны в кругу ученых Венеции и придворных Европы, где получили музыкальное образование. Занимались изучением произведений древних византийских мастеров, анализом современных музыкальных сочинений, а также теорией и практикой церковного пения. Возможно, сыном Антония был также Леонт, протопсалт и мелург из г. Канеа (Кидония, ныне Ханья, о-в Крит); ему приписывается сочинение причастна 4-го гласа (Ath. Laur. Η. 136. Fol. 38-38v).

Антоний служил « протопсалтом и руководителем хора Кидонии» и умер в посл. десятилетие XVI века. Венедикт, прот. в соседнем г. Ретимо (ныне Ретимно), вероятно, скончался в начале XVII века. Другой сын Антония, Иаков, в письме папе Римскому Григорию XIII в 1584-1585 годы рекомендовал брата Венедикта как «греческого музыканта, достойнее которого не нашлось бы никого в Греции», однако добавлял, что «первым музыкантом на всех Критских островах остается его отец» (см.: Πατρινέλης Χ. Γ. ᾿Επιστολα ῾Ελλήνων πρὸς τὸν Πάπαν Γρηϒόριο ΙΓ´ (1572-1585 год) κα τὸν καρδινάλιον Σιρλέτον († 1585 год) // ᾿Επετηρς τοῦ Μεσαιωνικοῦ ᾿Αρχείου. ᾿Αθῆναι, 1967 год. Τ. 17. Σ. 105-106).

Музыкальынй стиль Антония переняли его дети, а также ученики Венедикта, что способствовало развитию церковной музыки на Крите, прерванному в 1669 году турецким завоеванием острова. Единственная известная певческая рукопись Антония, датируемая 1570-1590 годами (Udine. 265), содержит только часть произведений мелурга, хотя впоследствии его сочинения копировались в десятках других критских рукописей. Некоторые произведения сохранились в кодексах Taurin. XCII. CIV. 7, 1568 год (судя по ремарке, создан в Венеции совместно с Венедиктом - Πατρινέλης Χ. Γ. ῞Ελληνες κωδικοϒράφοι τῶν χρόνων τῆς ᾿Αναϒεννήσεως // ᾿Επετηρς τοῦ Μεσαιωνικοῦ ᾿Αρχείου. ᾿Αθῆναι, 1958-1959 годы. Τ. 8-9. Σ. 83), и Vindob. Hist. gr. 117, 1569 год (Hunger H. Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliotek. W., 1961. Tl. 1: Codices historici. Codices philosophici et philologoci. S. 121), в рукописи из собрания Грицаниса в критской Анфологии (Athen. Bibl. Nat. 963, 4 авг. 1617), возможно, также в Vat. Arch. S. Pietro. B. 141, середина XVI века (Canart P. Catalogue des manuscrits grecs de l'Archivio di S. Pietro. Vat., 1966. P. 32-33). В различных Анфологиях сочинения Антония приводятся с указанием даты создания: напр., Sinait. gr. 1445 («сочинено в Кидонии Антонием Епископопулом, протопсалтом, в 1569 году, в январе месяце» - Бенешевич В.Н. Описание греческих рукописей монастыря св. Екатерины на Синае. СПб., 1917 год. Т. 3. С. 52) и Zakinfos. Gritsanis. 4 (с датами 21 янв. 1588 и 27 апреля 1590 года - Αδάμης Μ. Κατάλοϒος τῶν χειροϒράφων τῆς Βιβλιοθήκης Π. Γριτσάνη // ΕΕΒΣ. 1966 год. Τ. 35. Σ. 63, 73, 318 et passim).

Антоний сотрудничал с критскими гимнографами и учеными, в Венеции собирался издать книги с последованиями православынх служб (об осуществлении замысла сведений не сохр.). Его музыкальная деятельность заключалась в переработке древних мелодий византийских периода согласно собственным представлениям, т. о., он ввел в церковный обиход множество сочинений для вечерни, утрени и литургии (среди которых - распетый Символ веры, особо отмеченный в рукописях), а также песнопения древних певческих книг (Стихираря, Матиматария и др.).

После смерти отца Венедикт занимал должность протопсалта в Канеа, затем в соборе св. Георгия в Венеции и впоследствии на Сицилии; преподавал пение на Крите (его учеником был Димитриос Тамиас), позднее (возможно, около 1591 год) служил протопсалтом в Кандии (Хандаксе, ныне Ираклио, о-в Крит). В 1580 году в Венеции Венедикт издал Евхологий, содержавший уставные последования Великой церкви Появление этого издания подчеркивало значение Православия, поскольку священники Ретимо в этот период выступали за права православных на Крите вопреки притеснениям венецианских правителей. Возможно, автографом Венедикта является одна из ранних Анфологий (Sinait. gr. Nov. 403), составленная около 1600 года (неск. листов утрачено).

Венедикт, так же как и его отец, перерабатывал древние мелодии и сочинения новых авторов. Его собственные композиции представляли собой новый тип музыкальных сочинений, напр. воскресные каноны полностью в калофоническом стиле (Athen. Bibl. Nat. 963; Laur. H 136, ок. 1600 года), мелос для всех икосов Акафиста Пресвятой Богородице (Ath. Cutl. 448. Fol. 2-31v, конец XVII - начало XVIII веков; Στάθης. ᾿Αναϒραμματισμο κα μαθήματα. Σ. 124) и др. сочинения, включенные во мн. критские рукописи до нач. XVIII в. Он является автором рукописей с юридическими текстами (Scorial. gr. 388. X. II 6, 1571 г.) (Andrés G. Catalogo de los Codices Griegos de la Real Biblioteca de el Escorial. Madrid, 1965. T. 2: Codices 179-420. P. 269-272), певческой (Sinait. gr. 1548, 1591 г.) и критской с Анфологией (Athen. Bibl. Nat. 963).

Музыкальыне сочинения Епископопулы не были переведены в нотацию Нового метода.

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