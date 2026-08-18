ЕПИСКОП, в древней Церкви (др.-греч. ἐπίσκοπος ‒ надзирающий, надсматривающий)

Первоначально, в апостольское время, термин обозначал старшего наставника отдельной христианской общины, что отделяло его служение от апостольского. В этом контексте термин употребляется в Новом Завете (Деян. 20, 28; 1 Петр. 2, 25; Флп. 1, 1; 1 Тим. 3, 2; Тит. 1, 7). Епископы сохраняли апостольскую преемственность — то есть процесс непрерывных рукоположений, восходящий непосредственно к апостолам. Неточность употребления термина в Св. Писании предопределила длительный процесс формирования церковной иерархии. Порядок епископского служения оформляется во II–III вв. В «Апостольском предании» Ипполита Римского он описан так: епископ — это глава местной церкви или общины, он осуществляет пастырское служение и возглавляет литургию, епископу принадлежит право разрешения грехов членов церкви, епископы осуществляют рукоположение младших клириков, пресвитеров и дьяконов, а также других епископов. В трудах Киприана Карфагенского закреплен порядок выбора епископов, включающий трехчастную процедуру: iudicium — собственно процесс выборов, testimonium — обсуждение качеств претендента, suffragium — выборы или голосование, где принимали участие клирики и миряне общины. Завершение всей процедуры подразумевало совершение iudicium Dei — объективного действия Бога, фиксирующего избрание и получение претендентом соответствующей благодати. Таким образом к середине III в. в христианском мире устанавливается система так называемого «монархического епископата», то есть такой системы организации церковной общины, во главе которой стоял епископ как глава, представитель, судья местной церкви. Реформа Константина Великого наделила епископов правом распоряжаться специальными платежами, установленными в пользу Церкви. Епископы получили право отпускать на волю рабов, а также право гражданского судопроизводства: при любом иске каждая из сторон могла в любой момент до вынесения окончательного судебного решения передать дело под юрисдикцию епископа, причем решение последнего не подлежало апелляции и должно было приводиться в исполнение гражданскими властями. Первый Вселенский Собор в Никее 325 г. наделил особыми правами в делах управления своими областями епископов крупнейших кафедр: Рима, Александрии и Антиохии. Позднее этот процесс дополнялся и усовершенствовался, и между кафедрами была установлена четкая иерархия первенства. К середине VII в. повсеместно распространилась практика безбрачия епископов, что было закреплено в 12 и 48 правилах Шестого Вселенского Собора.

Автор статьи: А.В. Каргальцев