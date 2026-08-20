ЭПИР (др.-греч. Ἤπειρος)

Область в северо-западной Греции.

Само слово ἤπειρος означает «материк» – так жители островов в Ионийском и Адриатическом морях называли противолежащий берег; позже значение слова сузилось и стало обозначать конкретный регион. На севере Эпир граничил с Иллирией , на северо-востоке с Македонией, на востоке с Фессалией, на юге с Амбракией, Акарнанией и Этолией .

Первые поселения в Эпире появляются в эпоху неолита, в 1100-1000 гг. до н.э. происходит вторжение дорийцев, после которого коренное население уходит в материковую Грецию. Эпир упоминается в «Илиаде» только как местоположение Додонского оракула , «История» Геродота говорит об оракуле мертвых в Эфире. На культуру местных племен (хаонитов, молоссов, феспротов) влияли коринфские колонии и поток паломников в Додону.

В IV в. до н.э. в Эпире существовало влиятельное государство молоссов, которым правила династия Эакидов; в последующие годы произошло объединение области, которое было завершено при Александре, на чьей сестре Олимпиаде был женат Филипп II . Он успешно воевал в Южной Италии на стороне греческих городов против Римской республики, но был убит в сражении в 330 г. до н.э.

После этого начались династические споры, закончившиеся приходом к власти Пирра, талантливого полководца. Он продолжил оказывать помощь греческим городам в Италии в борьбе с Римом, одержал победы при Гераклее (280 г. до н.э.) и Аускуле (279 г. до н.э.), но понес большие потери; отсюда произошло выражение «пиррова победа». Он сделал Амбракию своей столицей и активно развивал город, строил по всему Эпиру укрепления и театры (самый знаменитый из них в Додоне).

Его наследники защищались от нападений Этолии, Македонии и Иллирии, пока в 232 г. до н.э. монархия не пала, ее сменило федеративный союз, который проводил собрания, вероятно, по очереди в молосской Додоне, феспротийской Гитане и хаонийской Финикии. Во время первых двух Македонских войнах Эпирский союз сохранял нейтралитет, но в Третьей молоссы встали на сторону Персея. Эпир был разорен римлянами, 70 городов были разрушены, 150.000 человек были угнаны в рабство, после этого центральная часть Эпира уже не оправилась; север Эпира, наоборот, в римскую эпоху процветал, Август основал римскую колонию в Никополе в честь победы при Акции (31 г. до н.э.). В 27 г. до н.э. Эпир был присоединен к римской провинции Ахайе, при Траяне Эпир и Акарнания были выделены в отдельную провинцию.