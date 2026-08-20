ЭПИМЕТЕЙ

ЭПИМЕТЕЙ (др.-греч. Ἐπιμηθεύς) - в древнегреческой мифологии брат Прометея .

Эпиметей – сын титана Иапета и океаниды Климены, брат Прометея, Атланта и Менетия (Hesiod. Theog., 507-511). Эпиметей в античной традиции представлен недальновидным и легкомысленным, имя его буквально означало «крепкий задним умом», поэтому, несмотря на предупреждения Прометея не принимать даров от Зевса, взял в жены Пандору , отправленную ему Зевсом (Hesiod. Opp. et dies, 83-89). Дочь Эпиметея и Пандоры Пирра стала женой сына Прометея Девкалиона. Пирра и Девкалион были единственными, кто спасся после потопа, и потом положили начало новому поколению людей.

Иллюстрация :

Девкалион и Пирра. Гравюра Вергила Солиса к «Метаморфозам» Овидия (I, 347-315).