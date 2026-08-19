ЭПИКТЕТ (др.-греч. Ἐπίκτητος)

В юности Эпиктет был рабом Эпафродита, вольноотпущенника Нерона; отсюда, вероятно, и происходит его прозвище – его имя буквально означает «прикупленный» и напоминает рабскую кличку. Хозяин искалечил его, сломав ногу; для Эпиктета Эпафродит – образец порочного человека. В 69 или 79 г. Эпиктет становится учеником Музония Руфа. В правление Домициана Эпиктет получил свободу, после императорского эдикта 88/89 или 94/95 г. об изгнании философов из Италии переселился в Никополь (Эпир) и открыл там школу. Самые известные слушатели и ученики Эпиктета – киник Демонакт и государственный деятель и историк Арриан. Возможно, Эпиктета посещал император Адриан, который питал к нему большое уважение.

Сам Эпиктет ничего не писал, но с его именем связаны следующие сочинения: 1) «Беседы», записанные и изданные Аррианом; 2) «Руководство» («Энхиридион»), краткая сводка основных идей Эпиктета, принадлежащее, скорее всего, тоже Арриану; 3) около 30 фрагментов, которые принадлежат «Беседам» и показывают, что их текст сохранился не в полном объеме.

Эпиктет ориентируется на учение ранней Стои ( Зенон , Клеанф, особенно Хрисипп ), но подчеркивает, что главное – готовность изменить свой образ мыслей и жизни, а не философская эрудиция. Основной интерес Эпиктета сосредоточен на практической этике, его новация здесь – утверждение о врожденном характере нравственных убеждений. Основные темы его рассуждений сводятся к противопоставлению того, что находится в нашей власти и того, что нет, особому вниманию к свободному моральному выбору, стремлению избегать ошибок посредством обучения, вере в божественное провидение. Он воспринимает бога более лично, чем другие стоики, и говорит о необходимости согласовывать свою волю с волей божества.

Сочинения :

The Discourses / Ed. by W. A. Oldfather. Vols. I-II. Cambridge (Mass.), 1925, 1928 (Loeb Classical Library);

Беседы Эпиктета / Пер. Г. А. Тароняна. М., 1997;

Эпиктет. Энхиридион (Краткое руководство к нравственной жизни). Симпликий. Комментарий на «Энхиридион» Эпиктета / Пер. А. Я. Тыжова СПб., 2012.

Иллюстрация :

Гравюра на фронтисписе латинского перевода «Энхиридиона» Эпиктета. Оксфорд, 1751.