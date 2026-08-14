ЕПИФАНОВА Татьяна Валерьевна

Родилась в 1969 году. Окончила исторический факультет Владимирского государственного педагогического института в 1992 г.

Кандидатская диссертация: Человек, общество, государство в историко-религиозном учении Августина Блаженного (356-430) (Нижегородский государственный университет, 2002).

Работала доцентом кафедры истории и культуры древнего мира и средних веков Владимирского государственного педагогического университета.

Область интересов : История поздней античности (Римская империя), раннего западноевропейского средневековья

Сочинения: «Церковь» в религиозно-историческом учении Августина Блаженного: содержание понятия // Вестник ВГПУ. Вып. 5. Владимир. 2000.

REGULA SANCTI AUGUSTINI как источник по истории позднеантичного и раннесредневекового христианского монашества // Запад и Восток: традиции, взаимодействие, новации: Материалы III Международной научной конференции (г. Владимир, 23-25 ноября 2000 г.). Владимир, 2000;

Семья и брак в религиозно-этическом учении Августина Блаженного // Сб. тр. молодых ученых ВГПУ. Владимир, 2001;

Образ правителя у Августина Блаженного // Материалы VIII Чтений памяти профессора Николая Петровича Соколова. Нижний Новгород, 2002.

Нравственный порок CONCUPISCENTIA CARNALIA в учении Августина Блаженного (356-430 гг.) // Материалы IX Чтений памяти профессора Николая Петровича Соколова. Нижний Новгород, 2004.