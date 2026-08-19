ЕПИФАНИЙ СЛАВИНЕЦКИЙ
ЕПИФАНИЙ СЛАВИНЕЦКИЙ - древнерусский книжник, проповедник, поэт; монах.
Преподавал латинский язык в Киевской братской школе в конце 1630-1640-х годов. Был отправлен в 1649 году в Москву митрополитом Киевским Сильвестром Коссовым в ответ на просьбу царя Алексея Михайловича прислать книжников, сведущих в греческом и латинском языках, для подготовки издания Библии. Преподавал подьячим древние языки сначала в школе в Андреевском монастыре, затем (с 1651 года) в школе в Чудовом монастыре Московского Кремля; среди учеников - Евфимий Чудовский. Был одним из самых образованных московских книжников своего времени. Участвовал в «справе» церковных книг, осуществлённой патриархом Никоном; занимался подготовкой печатного издания Библии (1663), в 1674-1675 годах частично выполнил её новый перевод. Автор около 60 проповедей и около 40 стихотворений. Среди его переводов - «Гражданство обычаев детских» Эразма Роттердамского, сочинения по географии и анатомии. Большую известность получил составленный Епифанием Славинецким словарь «Книга лексикон греко-славено-российский».
Издания:
Горбач О. Перший рукописний українсько-латинський словник Арсенiя Корецького-Сатановського та Єпифанiя Славинецького. Рим, 1968;
Лексикон латинський Е. Славинецького, лексикон словено-латиньский Е. Славинецького та А. Корецького-Сатановскького / Подгот. до видания В. В. Нiмчук. Київ, 1973.