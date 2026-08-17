ЕПИФАНИЙ

ЕПИФАНИЙ - деятель старообрядчества, древнерусский духовный писатель, инок.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. По­сле смер­ти ро­ди­те­лей (1638) пе­ре­се­лил­ся, ви­ди­мо, в Мо­ск­ву. В 1645 году ушёл в Со­ло­вец­кий монастырь, где при­нял по­стриг (1652). От­ка­зал­ся от по­став­ле­ния в ие­реи; за­ни­мал­ся из­го­тов­ле­ни­ем кре­стов и пред­ме­тов мо­на­стыр­ско­го оби­хо­да из де­ре­ва. Не при­няв бо­го­слу­жеб­ной ре­фор­мы пат­ри­ар­ха Ни­ко­на, по­ки­нул Со­лов­ки (1657) и обос­но­вал­ся на Ви­дан­ском ост­ро­ве у по­мор­ско­го пус­тын­ни­ка Ки­рил­ла (ос­но­ва­те­ля Су­на­рец­ко­го Тро­иц­ко­го монастыря). Сбли­зил­ся с жи­те­ля­ми деревни Ко­до­ст­ров­ской и села Кон­до­пож­ско­го, где на сте­нах в церк­вах на­ри­со­вал ста­ро­об­рядческие «три­со­став­ные» кре­сты, сде­лал над­пи­си, объ­яс­няю­щие сим­во­лическое зна­че­ние двое­пер­стия. В 1658 году по­стро­ил соб­ст­вен­ную ке­лью, где жил, «пи­та­ясь от ру­ко­де­лия» и лов­ли ры­бы. В 1664 году ушёл к ино­ку Кор­ни­лию в Пу­дож­скую волость (на реке Во­дла) и жил в ка­мен­ной пе­ще­ре. С Во­длы оба ино­ка на­пра­ви­лись на Кят­ко­зе­ро и жи­ли там бо­лее двух лет «в ску­до­сти вся­цей». В это вре­мя Епифаний ут­вер­дил­ся в мыс­ли на­пи­сать «нуж­ней­шие сло­ве­са о ве­ре», по­ка­зать оши­боч­ность но­во­вве­де­ний и об­ли­чить по­бор­ни­ков бо­го­слу­жеб­ной ре­фор­мы. Дан­ное со­чи­не­ние (по всей ви­ди­мо­сти, зна­чи­тель­но­го объ­ё­ма, так как ис­точ­ни­ки упо­ми­на­ют о «кни­ге») до нас не дош­ло. В конце 1666 года (или в начале 1667 года), взяв с со­бой свой труд в двух спи­сках (один был из­го­тов­лен спе­ци­аль­но для по­да­чи ца­рю), Епифаний от­пра­вил­ся в Мо­ск­ву «спа­сать ца­ря от ан­ти­хри­ста». По пре­да­нию, он стал пуб­лич­но чи­тать свою кни­гу в Крем­ле на Со­бор­ной площади, а ца­рю Алек­сею Ми­хай­ло­ви­чу по­дал другой эк­зем­п­ляр. Епифаний был аре­сто­ван и за­клю­чён в тем­ни­цу. В ию­ле 1667 года пред­стал пе­ред цер­ков­ным су­дом, по ре­ше­нию ко­то­ро­го его вме­сте с про­то­по­пом Ав­ва­ку­мом пе­ре­вез­ли в Ни­ко­ло-Уг­реш­ский монастырь для «уве­ще­ва­ния». Инок Епифаний не по­ка­ял­ся и на Бо­лот­ной площади под­верг­ся каз­ни - уре­за­нию язы­ка. В декабре 1667 года Епифаний - в ссыл­ке в Пус­то­зер­ске. 2 го­да спус­тя по­сле бес­плод­ных уго­во­ров от­речь­ся от ста­рой ве­ры под­верг­ся вто­рич­но­му уре­за­нию язы­ка и от­се­че­нию паль­цев пра­вой ру­ки. Вме­сте с другими пус­то­зер­ски­ми уз­ни­ка­ми за­клю­чён в «зем­ля­ную тюрь­му». По­сле 15 лет за­то­че­ния вме­сте с «со­уз­ни­ка­ми» Ав­ва­ку­мом, Ла­за­рем и Фё­до­ром был со­жжён.

В 1660-е годы Епифаний со­ста­вил не­боль­шую ав­то­био­гра­фическую за­пис­ку о сво­ей дея­тель­но­сти до при­хо­да в Мо­ск­ву, ко­то­рая позд­нее лег­ла в ос­но­ву пер­вой ре­дак­ции Жи­тия Епифания (1667-1671). Вто­рая ре­дак­ция Жи­тия соз­да­на Епифанием в 1676 году «по по­ве­ле­нию» про­то­по­па Ав­ва­ку­ма, ко­то­рый на­сто­ял, что­бы ду­хов­ный учи­тель рас­ска­зал о се­бе всем «чту­щим и по­слу­шаю­щим». Ав­то­био­гра­фическое . Жи­тие Епифания - важ­ный ис­то­рический ис­точ­ник, от­ра­зив­ший ду­хов­ное со­стоя­ние русскго об­ще­ст­ва в на­ча­ле цер­ков­но­го рас­ко­ла, а так­же об­ста­нов­ку в Со­ло­вец­ком монастыре на­ка­ну­не вос­ста­ния 1668-1676 годов. Епифаний со­сре­до­то­чил вни­ма­ние на изо­бра­же­нии ду­хов­но­го ми­ра русского ино­ка, пе­ре­дал его на­строе­ния, со­мне­ния, идей­ные ис­ка­ния. На ру­бе­же XVII-XVIII веков ста­ро­об­ряд­ца­ми был соз­дан мар­ти­рий «Ска­за­ние о кон­чи­не бла­жен­но­го Епи­фа­ния», в 1731-1740 годах вы­гов­ский пи­са­тель Иван Фи­лип­пов со­ста­вил Жи­тие Епифания. Ис­поль­зуя ав­то­био­гра­фическое Жи­тие Епифания, М.А. Во­ло­шин на­пи­сал по­эму о со­ло­вец­ком ино­ке (1929).