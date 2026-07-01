ЭПИБОЛЭ (букв. «прикидка»)

Передача заброшенного или вымороченного земельного участка (класмы) вместе с соответствующими налоговыми обязательствами родственникам, совладельцам или членам деревенской общины, к которой относился этот участок.

Эпиболэ активно практиковалась в Восточной Римской империи и после кризиса VII в., очевидно, исчезла, но позднее возродилась, правда, с некоторыми существенными отличиями в форме аллиленгия.

Отстаивая приоритет фиска и налоговых поступлений, константинопольское правительство стремилось сделать раскладку податей такой, чтобы долг неимущих членов митрокомии перед казной не скапливался, а своевременно погашался, и впредь все налоги отчислялись в срок. Решению подобной задачи отвечала система эпиболэ, которая предусматривала принудительное отчуждение необрабатываемого надела обедневшего односельчанина в пользу его родственника или соседа, способного отбыть возложенные на эту землю подати. Между тем крестьянин, в руках которого оказывался заброшенный участок, приобретал возможность получения с него дохода, т.е. тот, кто уплачивал налог и становился реальным хозяином надела. Иными словами, первоочередное значение имел факт передачи земли, а не перекладывание податей, как в IX – XI вв.

Автор статьи: А. Н. Слядзь