ЕПАРХИЯ
ЕПАРХИЯ - епископия, церковная область, часть Вселенской и поместной церкви, управляемая епископом.
По происхождению термин «Епархия» связан с системой административнотерриториального деления поздней Римской империи: Епархией (греческий перевод латинского термина «провинция», provincia) называлась составная часть более крупной единицы - диоцеза. В древности каждый город составлял отдельную епископию. После легализации христианства в IV веке церковно-административное деление стало перестраиваться по гражданскому образцу (4-е правило 1-го Вселенского собора; 34-е Апостольское правило). Епископ главного города (митрополии) провинции стал именоваться митрополитом. На его канонической территории, которая соответствовала гражданской провинции (епархии), могло находиться несколько епископов, которые управляли парикиями (парохиями, приходами). На Руси Епархиями стали называть любую область, управляемую епископом (старейшие и наиболее влиятельные из Епархий впоследствии получили название митрополий). В Епархиях вся полнота власти принадлежит епархиальному архиерею. При нём постоянно действует епархиальный совет, и не реже 1 раза в год собирается епархиальное собрание. Епархия делится на благочиннические округа и приходы. В начале XXI века в католической церкви аналогом Епархии является диоцез.