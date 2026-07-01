ЕПАРХИЯ

ЕПАРХИЯ - епископия, церковная область, часть Вселенской и поместной церкви, управляемая епископом .

По про­ис­хо­ж­де­нию тер­мин «Епархия» свя­зан с сис­те­мой административнотерриториального де­ле­ния позд­ней Римской им­пе­рии: Епархией (греческий пе­ре­вод латинского тер­ми­на «про­вин­ция», pro­vin­cia) на­зы­ва­лась со­став­ная часть бо­лее круп­ной еди­ни­цы - дио­це­за. В древ­но­сти ка­ж­дый го­род со­став­лял отдельную епи­ско­пию. По­сле ле­га­ли­за­ции хри­сти­ан­ст­ва в IV веке цер­ков­но-административное де­ле­ние ста­ло пе­ре­страи­вать­ся по гражданскому об­раз­цу (4-е пра­ви­ло 1-го Все­лен­ско­го со­бо­ра; 34-е Апо­столь­ское пра­ви­ло). Епи­скоп главного го­ро­да (ми­тро­по­лии) про­вин­ции стал име­но­вать­ся ми­тро­по­ли­том. На его ка­но­нической тер­ри­то­рии, ко­то­рая со­от­вет­ст­во­ва­ла гражданской про­вин­ции (епар­хии), мог­ло на­хо­дить­ся несколько епи­ско­пов, ко­то­рые управ­ля­ли па­ри­кия­ми (па­ро­хия­ми, при­хо­да­ми). На Ру­си Епархиями ста­ли на­зы­вать лю­бую об­ласть, уп­рав­ляе­мую епи­ско­пом (ста­рей­шие и наи­бо­лее влия­тель­ные из Епархий впо­след­ст­вии по­лу­чи­ли название ми­тро­по­лий). В Епархиях вся пол­но­та вла­сти при­над­ле­жит епар­хи­аль­но­му ар­хие­рею. При нём по­сто­ян­но дей­ст­ву­ет епар­хи­аль­ный со­вет, и не ре­же 1 раза в год со­би­ра­ет­ся епар­хи­альное со­б­ра­ние. Епархия де­лит­ся на бла­го­чин­ни­че­ские ок­ру­га и при­хо­ды. В начале XXI века в ка­то­лической церкви аналогом Епархии является дио­цез .

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