ЕПАРХИАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА - в России средние общеобразовательные учебные заведения, в которых обучались преимущественно дочери сельских священно- и церковнослужителей.
Находились в ведении Синода. Создавались с 1843 году (назывались также училищами для девиц духовного звания), имели различную организацию; в 1868 году получили единый устав. Первоначально в Епархиальных училищах принимались только дочери православного духовенства, с 1868 года - также представительницы других сословий. Содержались на средства епархий, управлялись советами, в которые входили начальница, инспектор классов, а также представители от епархиальных съездов православного духовенства. В 1888 году было 40 Епархиальных училищ (свыше 10 тысяч учащихся), в 1912 году - 70 Епархиальных училищ (26,5 тысяч учащихся). Курс обучения длился 6 лет, с 1881 года при некоторых Епархиальных училищах открывались седьмые дополнительные педагогические классы (в 1912 году - в 47 училищах, в 21 из них продолжительность этих классов составляла 2 года). Программа Епархиальных училищ включала основные общеобразовательные предметы, а также педагогику (с 1895 года дидактику). Особое внимание в Епархиальных училищах уделялось укреплению православной веры у воспитанниц, а также получению ими навыков рукоделия и ведения домашнего хозяйства. При училищах для практической подготовки воспитанниц к педагогической деятельности открывались начальные школы, в начале XX века они имелись при всех Епархиальных училищах. Для большинства учащихся обучение было платным, правом на бесплатное обучение могли воспользоваться дочери «недостаточных» православных священно- и церковнослужителей. Большинство девочек жили в общежитиях при Епархиальных училищах. С 1868 года выпускницы училищ получали право на приобретение звания домашней учительницы. Около половины девушек, оканчивавших Епархиальные училища, поступали на должности учительниц начальных школ. Епаархиальные училища упразднены в 1918 году - начале 1920-х годов.
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