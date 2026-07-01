ЕПАРХИАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА - в России средние общеобразовательные учебные заведения, в которых обучались преимущественно дочери сельских священно- и церковнослужителей.

На­хо­ди­лись в ве­де­нии Си­но­да. Соз­да­ва­лись с 1843 году (на­зы­ва­лись так­же учи­ли­ща­ми для де­виц ду­хов­но­го зва­ния), име­ли различную ор­га­ни­за­цию; в 1868 году по­лу­чи­ли еди­ный ус­тав. Пер­во­на­чаль­но в Епархиальных училищах при­ни­ма­лись толь­ко до­че­ри пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва , с 1868 года - так­же пред­ста­ви­тель­ни­цы других со­сло­вий. Со­дер­жа­лись на сред­ст­ва епар­хий, управ­ля­лись со­ве­та­ми, в ко­то­рые вхо­ди­ли на­чаль­ни­ца, ин­спек­тор клас­сов, а так­же пред­ста­ви­те­ли от епар­хи­аль­ных съез­дов пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва. В 1888 году бы­ло 40 Епархиальных училищ (свыше 10 тысяч учащихся), в 1912 году - 70 Епархиальных училищ (26,5 тысяч учащихся). Курс обу­че­ния длил­ся 6 лет, с 1881 года при не­ко­то­рых Епархиальных училищах от­кры­ва­лись седь­мые до­пол­нительные пе­да­го­гические клас­сы (в 1912 году - в 47 учи­ли­щах, в 21 из них про­дол­жи­тель­ность этих клас­сов со­став­ля­ла 2 го­да). Про­грам­ма Епархиальных училищ вклю­ча­ла основные об­ще­об­ра­зо­вательные пред­ме­ты, а так­же пе­да­го­ги­ку (с 1895 года ди­дак­ти­ку). Осо­бое вни­ма­ние в Епархиальных училищах уде­ля­лось ук­ре­п­ле­нию пра­во­слав­ной ве­ры у вос­пи­тан­ниц, а так­же по­лу­че­нию ими на­вы­ков рукоделия и ве­де­ния до­маш­не­го хо­зяй­ст­ва. При учи­ли­щах для прак­тической под­го­тов­ки вос­пи­тан­ниц к пе­да­го­гической дея­тель­но­сти от­кры­ва­лись на­чаль­ные шко­лы , в начале XX века они име­лись при всех Епархиальных училищах. Для боль­шин­ст­ва учащихся обу­че­ние бы­ло плат­ным, пра­вом на бес­плат­ное обу­че­ние мог­ли вос­поль­зо­вать­ся до­че­ри «не­дос­та­точ­ных» пра­во­слав­ных свя­щен­но- и цер­ков­но­слу­жи­те­лей. Боль­шин­ст­во де­во­чек жи­ли в об­ще­жи­ти­ях при Епархиальных училищах. С 1868 года вы­пу­ск­ни­цы учи­лищ по­лу­ча­ли пра­во на при­об­ре­те­ние зва­ния до­маш­ней учи­тель­ни­цы. Око­ло по­ло­ви­ны де­ву­шек, окан­чи­вав­ших Епархиальные училища, по­сту­па­ли на долж­но­сти учи­тель­ниц на­чаль­ных школ. Епаархиальные училища уп­разд­не­ны в 1918 году - начале 1920-х годов.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)