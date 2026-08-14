ЭПАРХ ГОРОДА

Высшее хозяйственно-административное и судебное должностное лицо Константинополя с позднеантичного времени до начала XIII в.

Будучи вторым человеком в столице после императора, эпарх находился в его непосредственном подчинении. В качестве верховного судьи в Константинополе и его пригородах (в 100-мильной зоне) эпарх распространял свою юрисдикцию и на столичные тюрьмы, а также нес ответственность за поддержание правопорядка, продовольственное снабжение и благоустройство города. Осуществляя контроль над константинопольскими торгово-ремесленными корпорациями, эпарх занимался разрешением рыночных конфликтов и регулированием цен на товары массового спроса (см. «Книга эпарха»).

Исторические источники:

Византийская Книга эпарха / Вступ. ст., пер., комм. М.Я. Сюзюмова. М., 1962;

Bury J.B. The Imperial administrative system of the Ninth century with a revised text of the Kletorologion of Philotheos. London, 1911.

Автор статьи: А. Н. Слядзь