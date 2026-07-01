ЕПАНЧИНЫ

Русский дворянский род, младшая ветвь потомков московского боярина А. И. Кобылы.

Ро­до­на­чаль­ник – его по­то­мок в 4-м по­ко­ле­нии – Се­мён Кон­стан­ти­но­вич Без­зуб­цев по про­зва­нию Епан­ча (ок. 1435 – ?). Его сын – Се­мён Се­мё­но­вич Епа­неч­ка (? – 1552), околь­ни­чий (1538/39), го­ло­ва в боль­шом пол­ку в Ко­лом­не (1538/39), пе­ре­до­во­го пол­ка на р. Уг­ра (1539/40), пол­ка пра­вой ру­ки в Ко­лом­не (1540/41), вое­во­да в по­хо­дах на Ка­зан­ское хан­ст­во (1542–44), в 1550 по­стриг­ся в мо­на­хи в Трои­це-Сер­гие­вом мон. с име­нем Се­ра­пион. Его пле­мян­ник – Иван Ва­силь­е­вич (сер. 16 в.), дум­ный дво­ря­нин. Про­дол­жа­те­лем ро­да стал его един­ст­вен­ный пра­внук – Иван Ро­ма­но­вич (? – 1629), сын бо­яр­ский, 1-й го­ло­ва на Ка­шир­ской за­се­ке (1598), в кон. 1612 во вре­мя Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла 17 в. вме­сте с го­ло­вой Н. Мар­ко­вым и ка­за­ка­ми за­щи­тил Во­ло­ко­ламск от войск ко­ро­ля Си­гиз­мун­да III, в 1613 уча­ст­во­вал в по­хо­де рус. войск на Смо­ленск. От его сы­но­вей Ан­д­рея Ива­но­ви­ча, Гри­го­рия Ива­но­ви­ча и Ива­на Ива­но­ви­ча про­ис­хо­дят три вет­ви ро­да Е.: туль­ская, бе­ло­зер­ская (обе пре­сек­лись) и твер­ская, из ко­то­рой позд­нее вы­де­ли­лась бо­ро­вич­ская ли­ния ро­да.

К бо­ро­вич­ской ли­нии ро­да Е. при­над­ле­жал по­то­мок И. И. Епан­чи­на в 5-м по­ко­ле­нии – Ни­ко­лай Пет­ро­вич [23.4 (4.5).1787 – 26.11(8.12).1872], ад­ми­рал (1856). С 1825 ком. фре­га­та «Еле­на», на ко­то­ром в со­ста­ве эс­кад­ры контр-адм. Л. П. Гей­де­на уча­ст­во­вал в 3-й Ар­хи­пе­лаг­ской экс­пе­ди­ции и На­ва­рин­ском сра­же­нии 1827 (на­граж­дён ор­де­ном Св. Вла­ди­ми­ра 4-й сте­пе­ни с бан­том, франц. ор­де­ном Св. Лю­до­ви­ка и брит. ор­де­ном Ба­ни). В 1828–29 крей­си­ро­вал на этом же фре­га­те в Греч. ар­хи­пе­ла­ге, ока­зал греч. пра­ви­тель­ст­ву со­дей­ст­вие в борь­бе с эпи­деми­ей чу­мы. За 18 мор­ских кам­па­ний на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1830). Ком. бри­га­ды 2-й, за­тем 3-й мор. ди­ви­зий (1837–42), ка­пи­тан над Крон­штадт­ским пор­том (1842–44), ди­рек­тор Ко­раб­ле­стро­ит. деп-та Мор­ско­го мин-ва (1844–54), чл. Ад­ми­рал­тейств-со­ве­та (1854–72). Его брат – Иван Пет­ро­вич [8(19).9.1788 – 4(16).8.1875], ад­ми­рал (1856). В 1813–14 на ко­раб­ле «Гам­бург» пла­вал с де­сан­том до Лю­бе­ка, в 1823–26 опи­сы­вал юж. по­бе­ре­жье Фин­ско­го зал. Ком. фре­га­та «Про­вор­ный», уча­ст­во­вал в На­ва­рин­ском сра­же­нии 1827 (на­граж­дён ор­де­ном Св. Вла­ди­ми­ра 4-й сте­пе­ни с бан­том, франц. ор­де­ном Св. Лю­до­ви­ка и брит. ор­де­ном Ба­ни). В 1828–1831, ко­ман­дуя ко­раб­лём «Алек­сандр Нев­ский», крей­си­ро­вал в Греч. ар­хи­пе­ла­ге, уча­ст­во­вал в бло­ка­де Дар­да­нелл. За 18 морских кам­па­ний на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1830). С 1838 ко­ман­до­вал разл. от­ря­да­ми су­дов в Бал­тий­ском м.; ко­ман­до­вал рус. фло­том, от­прав­лен­ным имп. Ни­ко­ла­ем I к бе­ре­гам Да­нии для её под­держ­ки в хо­де шлез­виг-гол­штин­ско­го кри­зи­са (1850). Ре­вель­ский во­ен. гу­бер­на­тор и гл. ком. Ре­вель­ско­го мор. пор­та (1853–55), нач. шхер­ной фло­ти­лии (1854), при­зван­ной за­щи­тить по­бе­ре­жье Вел. кн-ва Фин­лянд­ско­го от анг­ло-франц. фло­та в хо­де Крым­ской вой­ны 1853–56, пред. Мор­ско­го ге­не­рал-ау­ди­то­риа­та (1855–67), член (1863–64) и пред. (с 1864) Со­еди­нён­но­го при­сут­ст­вия во­ен. и мор. ге­не­рал-ау­ди­то­риа­тов для рас­смот­ре­ния про­ек­та пре­об­ра­зо­вания во­ен­но-суд­ной час­ти, пред. Гл. во­ен­но-морского су­да (1867–75). Их пле­мян­ник – Алек­сей Пав­ло­вич [9(21).2.1823–28.6 (11.7).1913], ген. по Ад­ми­рал­тей­ст­ву (1904), ад­ми­рал (1909); пре­по­да­ва­тель ас­тро­но­мии и на­ви­га­ции (1845–1850), по­мощ­ник ин­спек­то­ра (1851–1855) и ком. ро­ты (1855–60), ин­спек­тор клас­сов (1860–71) Мор. ка­дет­ско­го кор­пу­са (с 1867 – Мор. уч-ща), чл. (в 1871–1877 пред.) Учеб­но­го со­ве­та Ака­де­мич. кур­са и К-та по пре­об­ра­зо­ва­нию мор. учеб­ных за­ве­де­ний (с 1862), нач. Мор. уч-ща (1871–82) и Ни­ко­ла­ев­ской мор. ака­де­мии (1877–1882), контр-­ад­ми­рал Сви­ты Е. И. В. (1877), поч. член Кон­фе­рен­ции Ни­ко­ла­ев­ской морской ака­де­мии (1882–1909). Его стар­ший сын – Ни­ко­лай Алек­сее­вич [17 (29).1.1857–12.2.1941], ген. от инф. (1913), уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1877–78 , от­ли­чил­ся в сра­же­нии при Гор­ном Дуб­ня­ке, оса­де Плев­ны, пе­ре­хо­де че­рез Бал­ка­ны в со­ста­ве За­пад­но­го от­ря­да, при взя­тии Со­фии и Фи­лип­по­по­ля. Слу­жил в шта­бах войск Гвар­дии и Пе­терб. ВО, од­но­времен­но пре­по­да­вал стра­те­гию и так­ти­ку в Па­же­ском кор­пу­се (1882–90), Пав­лов­ском во­ен­ном и Ни­ко­ла­ев­ском ка­ва­ле­рий­ском уч-щах, нач. шта­ба 1-й гв. пех. ди­ви­зии (1895–1900), экс­т­ра­ор­ди­нар­ный проф. Ни­ко­ла­ев­ской ака­де­мии Ге­не­раль­но­го шта­ба по ка­фед­ре во­ен. ис­то­рии (1901–03). Ди­рек­тор Па­же­ско­го кор­пу­са (1900–07), ген.-май­ор Сви­ты Е. И. В. (1902), нач. 42-й пех. ди­ви­зии (1907–12). Ком. 3-го ар­мей­ско­го кор­пу­са (1913–15); в 1-ю ми­ро­вую вой­ну от­ли­чил­ся в сра­же­нии под Гум­бин­не­ном (1914). По­сле не­удач­но­го ко­ман­до­ва­ния в хо­де Ав­гу­стов­ской опе­ра­ции 1915 уво­лен со служ­бы 11(24).5.1915. Воз­вра­щён на служ­бу 31.7(13.8).1916, нач. 5-й Финл. стрелк. ди­ви­зии (март – апр. 1917), с 24.10(6.11).1917 вновь в от­став­ке. В 1917–20 жил в Кры­му, за­тем в эмиг­ра­ции. В Ниц­це, где он по­се­лил­ся в 1924, ак­тив­но уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти рус. ор­га­ни­за­ций, ор­га­ни­зо­вал и ру­ко­во­дил во­ен­но-учеб­ны­ми кур­са­ми РОВС («Рус­ский об­ще­во­ин­ский со­юз»). Пред. Рус. мо­нар­хич. объ­е­ди­не­ния. Ав­тор мно­го­числ. во­ен­но-ис­то­рич. тру­дов, сре­ди них – «Очерк по­хо­да 1829 г. в Ев­ро­пей­ской Тур­ции» (ч. 1–3, 1905–06; Ува­ров­ская пр. Пе­терб. АН), «Очерк дей­ст­вий За­пад­но­го от­ря­да ге­не­рал-адъ­ю­тан­та Гур­ко» (ч. 1–3, 1889–92; пре­мия им. ген.-л. Лее­ра Ни­ко­ла­ев­ской ака­де­мии Ге­не­раль­но­го шта­ба), «Вой­на 1877–1878 гг. Дей­ст­вия пе­ре­до­во­го от­ря­да ген.-адъ­ю­тан­та Гур­ко» (1895). Его брат – Алек­сей Алек­сее­вич (1858–1941), д. стат. сов. (1899), чи­нов­ник Деп-та не­ок­лад­ных сбо­ров, чл. Со­ве­та по де­лам ка­зён­ной про­да­жи пи­тий (1906–17). По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 ото­шёл от дел и по­се­лил­ся на сво­ей да­че в Гат­чи­не. На­уч. со­труд­ник (с 1920), по­мощ­ник хра­ни­те­ля (с 1927) Гат­чин­ско­го двор­ца- му­зея. Умер в бло­кад­ном Ле­нин­гра­де . Их млад­ший брат – Гав­ри­ил Алек­сее­вич [22.11(4.12).1863–1934], ген.-м. фло­та (1914), мор. агент во Фран­ции (1901–06), чл. прав­ле­ния Обу­хов­ско­го ста­ле­ли­тей­но­го за­во­да (1908–15), чл. хо­зяй­ст­вен­но­го к-та Ижор­ско­го з-да (1915–1917). По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 вы­шел в от­став­ку и по­се­лил­ся в Гат­чи­не. Ре­прес­си­ро­ван.

Род Е. за­пи­сан в 1-ю и 6-ю час­ти дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Нов­го­род­ской губ., в 6-ю часть книг Туль­ской губ. и 2-ю часть книг Харь­ков­ской губ. Бра­тья Н. П., И. П. и П. П. Епан­чи­ны в 1846 бы­ли при­зна­ны Се­на­том в древ­нем дво­рян­ст­ве, а в 1869 – в про­ис­хо­ж­де­нии «от Ко­ро­лей древ­них Прус­сов».

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

И. П. Епанчин. Архив БРЭ;

Н. П. Епанчин. Архив БРЭ;

Н. А. Епанчин. Архив БРЭ;

А. П. Епанчин. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)