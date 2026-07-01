ЕПАНЧИНЫ
Русский дворянский род, младшая ветвь потомков московского боярина А. И. Кобылы.
Родоначальник – его потомок в 4-м поколении – Семён Константинович Беззубцев по прозванию Епанча (ок. 1435 – ?). Его сын – Семён Семёнович Епанечка (? – 1552), окольничий (1538/39), голова в большом полку в Коломне (1538/39), передового полка на р. Угра (1539/40), полка правой руки в Коломне (1540/41), воевода в походах на Казанское ханство (1542–44), в 1550 постригся в монахи в Троице-Сергиевом мон. с именем Серапион. Его племянник – Иван Васильевич (сер. 16 в.), думный дворянин. Продолжателем рода стал его единственный правнук – Иван Романович (? – 1629), сын боярский, 1-й голова на Каширской засеке (1598), в кон. 1612 во время Речи Посполитой интервенции начала 17 в. вместе с головой Н. Марковым и казаками защитил Волоколамск от войск короля Сигизмунда III, в 1613 участвовал в походе рус. войск на Смоленск. От его сыновей Андрея Ивановича, Григория Ивановича и Ивана Ивановича происходят три ветви рода Е.: тульская, белозерская (обе пресеклись) и тверская, из которой позднее выделилась боровичская линия рода.
К боровичской линии рода Е. принадлежал потомок И. И. Епанчина в 5-м поколении – Николай Петрович [23.4 (4.5).1787 – 26.11(8.12).1872], адмирал (1856). С 1825 ком. фрегата «Елена», на котором в составе эскадры контр-адм. Л. П. Гейдена участвовал в 3-й Архипелагской экспедиции и Наваринском сражении 1827 (награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом, франц. орденом Св. Людовика и брит. орденом Бани). В 1828–29 крейсировал на этом же фрегате в Греч. архипелаге, оказал греч. правительству содействие в борьбе с эпидемией чумы. За 18 морских кампаний награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (1830). Ком. бригады 2-й, затем 3-й мор. дивизий (1837–42), капитан над Кронштадтским портом (1842–44), директор Кораблестроит. деп-та Морского мин-ва (1844–54), чл. Адмиралтейств-совета (1854–72). Его брат – Иван Петрович [8(19).9.1788 – 4(16).8.1875], адмирал (1856). В 1813–14 на корабле «Гамбург» плавал с десантом до Любека, в 1823–26 описывал юж. побережье Финского зал. Ком. фрегата «Проворный», участвовал в Наваринском сражении 1827 (награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом, франц. орденом Св. Людовика и брит. орденом Бани). В 1828–1831, командуя кораблём «Александр Невский», крейсировал в Греч. архипелаге, участвовал в блокаде Дарданелл. За 18 морских кампаний награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (1830). С 1838 командовал разл. отрядами судов в Балтийском м.; командовал рус. флотом, отправленным имп. Николаем I к берегам Дании для её поддержки в ходе шлезвиг-голштинского кризиса (1850). Ревельский воен. губернатор и гл. ком. Ревельского мор. порта (1853–55), нач. шхерной флотилии (1854), призванной защитить побережье Вел. кн-ва Финляндского от англо-франц. флота в ходе Крымской войны 1853–56, пред. Морского генерал-аудиториата (1855–67), член (1863–64) и пред. (с 1864) Соединённого присутствия воен. и мор. генерал-аудиториатов для рассмотрения проекта преобразования военно-судной части, пред. Гл. военно-морского суда (1867–75). Их племянник – Алексей Павлович [9(21).2.1823–28.6 (11.7).1913], ген. по Адмиралтейству (1904), адмирал (1909); преподаватель астрономии и навигации (1845–1850), помощник инспектора (1851–1855) и ком. роты (1855–60), инспектор классов (1860–71) Мор. кадетского корпуса (с 1867 – Мор. уч-ща), чл. (в 1871–1877 пред.) Учебного совета Академич. курса и К-та по преобразованию мор. учебных заведений (с 1862), нач. Мор. уч-ща (1871–82) и Николаевской мор. академии (1877–1882), контр-адмирал Свиты Е. И. В. (1877), поч. член Конференции Николаевской морской академии (1882–1909). Его старший сын – Николай Алексеевич [17 (29).1.1857–12.2.1941], ген. от инф. (1913), участник рус.-тур. войны 1877–78, отличился в сражении при Горном Дубняке, осаде Плевны, переходе через Балканы в составе Западного отряда, при взятии Софии и Филиппополя. Служил в штабах войск Гвардии и Петерб. ВО, одновременно преподавал стратегию и тактику в Пажеском корпусе (1882–90), Павловском военном и Николаевском кавалерийском уч-щах, нач. штаба 1-й гв. пех. дивизии (1895–1900), экстраординарный проф. Николаевской академии Генерального штаба по кафедре воен. истории (1901–03). Директор Пажеского корпуса (1900–07), ген.-майор Свиты Е. И. В. (1902), нач. 42-й пех. дивизии (1907–12). Ком. 3-го армейского корпуса (1913–15); в 1-ю мировую войну отличился в сражении под Гумбинненом (1914). После неудачного командования в ходе Августовской операции 1915 уволен со службы 11(24).5.1915. Возвращён на службу 31.7(13.8).1916, нач. 5-й Финл. стрелк. дивизии (март – апр. 1917), с 24.10(6.11).1917 вновь в отставке. В 1917–20 жил в Крыму, затем в эмиграции. В Ницце, где он поселился в 1924, активно участвовал в деятельности рус. организаций, организовал и руководил военно-учебными курсами РОВС («Русский общевоинский союз»). Пред. Рус. монархич. объединения. Автор многочисл. военно-историч. трудов, среди них – «Очерк похода 1829 г. в Европейской Турции» (ч. 1–3, 1905–06; Уваровская пр. Петерб. АН), «Очерк действий Западного отряда генерал-адъютанта Гурко» (ч. 1–3, 1889–92; премия им. ген.-л. Леера Николаевской академии Генерального штаба), «Война 1877–1878 гг. Действия передового отряда ген.-адъютанта Гурко» (1895). Его брат – Алексей Алексеевич (1858–1941), д. стат. сов. (1899), чиновник Деп-та неокладных сборов, чл. Совета по делам казённой продажи питий (1906–17). После Окт. революции 1917 отошёл от дел и поселился на своей даче в Гатчине. Науч. сотрудник (с 1920), помощник хранителя (с 1927) Гатчинского дворца- музея. Умер в блокадном Ленинграде. Их младший брат – Гавриил Алексеевич [22.11(4.12).1863–1934], ген.-м. флота (1914), мор. агент во Франции (1901–06), чл. правления Обуховского сталелитейного завода (1908–15), чл. хозяйственного к-та Ижорского з-да (1915–1917). После Окт. революции 1917 вышел в отставку и поселился в Гатчине. Репрессирован.
Род Е. записан в 1-ю и 6-ю части дворянских родословных книг Новгородской губ., в 6-ю часть книг Тульской губ. и 2-ю часть книг Харьковской губ. Братья Н. П., И. П. и П. П. Епанчины в 1846 были признаны Сенатом в древнем дворянстве, а в 1869 – в происхождении «от Королей древних Пруссов».
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
И. П. Епанчин. Архив БРЭ;
Н. П. Епанчин. Архив БРЭ;
Н. А. Епанчин. Архив БРЭ;
А. П. Епанчин. Архив БРЭ.