ЕПАНЧИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Сын адмирала, из потомственных дворян Новгородской губернии. Окончил частную классическую гимназию К.И. Мая. 30.8.1874 поступил в 1-е военное Павловское училище. 30.8.1875 получил звание портупей-юнкера. 10.9.1875 получил звание старшего портупей-юнкера. 6.11.1875 получил звание фельдфебеля. 10.8.1876 окончил училище с внесением имени на мраморную доску, произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Преображенскому полку. 14.8.1877 переведен в лейб-гвардии Преображенский полк прапорщиком. 30.8.1877 произведен в подпоручики (со старшинством с 10.8.1876). Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 16.4.1878 произведен в поручики (со старшинством с 30.8.1877). 12.10.1879 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 28.3.1882 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 7.4.1882 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Петербургский военный округ. 24.11.1882 переведен в Генеральный штаб капитаном (со старшинством с 28.3.1882) с назначением старшим адъютантом штаба 37-й пехотной дивизии. 11.10.1883 назначен старшим адъютантом штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии. 7.11.1886 назначен состоять для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа. 11.8.1888 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа. 30.8.1888 произведен в подполковники с утверждением в должности. 1.1.1889 назначен штаб-офицером для особых поручений при штабе Гвардейского корпуса. 30.8.1892 произведен в полковники. С 15.9.1893 по 23.9.1894 прикомандирован к Л.-Гв. Преображенскому полку для цензового командования батальоном. 16.6.1895 назначен начальником штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии. 11.9.1900 назначен и. д. директора Пажеского корпуса. 1.1.1901 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 6.12.1900) с утверждением в должности. 16.6.1901 назначен экстраординарный профессором Николаевской академии Генерального штаба с оставлением в должности. 13.12.1902 назначен в Свиту его императорского величества с оставлением в должностях. 11.4.1903 отчислен от должности экстраординарного профессора Николаевской академии Генерального штаба 22.4.1907 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 6.7.1907 назначен начальником 42-й пехотной дивизии. 29.1.1913 назначен командиром 3-го армейского корпуса. 14.4.1913 произведен в генералы от инфантерии. Участник Первой мировой войны. Участвовал в Восточно-Прусской и Августовской операциях. 6.2.1915 отрешен от командования корпусом. 14.2.1915 отчислен от должности командира корпуса с зачислением в резерв чинов при штабе Двинского военного округа. 11.5.1915 уволен от службы с пенсией. Проживал в Одессе, Киеве, Воронеже и имении Фальц-Фейнов в Херсонской губернии. 31.7.1916 вновь определен на службу с зачислением в резерв чинов при штабе Одесского военного округа. 8.9.1916 назначен в распоряжение главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. 9.1.1917 допущен к командованию 5-й Финляндской стрелковой дивизией. 13.3.1917 назначен командующим 5-й Финляндской стрелковой дивизией. 29.3.1917 отчислен от занимаемой должности. 10.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 24.10.1917 уволен со службы по прошению с мундиром и пенсией. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении. Руководитель курсов политического просвещения при Симферопольском ОСВАГ. 20.9.1920 выехал с женой из Севастополя в эмиграцию. Проживал в Югославии, Чехословакии, Саксонии, с 1921 г. в Баварии. В 1921–1923 гг. председатель русского монархического объединения в Баварии. В 1923 г. председатель Русского комитета попечения о русских эмигрантах в Баварии. Встречался с А. Гитлером. В 1923 г. переехал во Францию. В 1931–1932 гг. начальник Военно-учебных курсов РОВС для подготовки унтер-офицеров в Ницце. С июня 1933 г. член Союза преображенцев. С декабря 1933 г. член Союза пажей. С 1934 г. член Ниццкого отдела Союза офицеров – участников Первой мировой войны. Погребен на русском кладбище Кокад в Ницце.

Жена (с 23.4.1882): дочь контр-адмирала Вера Карловна (урожденная Кульстрем) (22.12.1856–12.12.1941, Ницца). Дети: Николай (6.3.1883–22.9.1970, США), инженер путей сообщения; Вера (в замужестве Фальц-Фейн) (29.12.1885, Санкт-Петербург–27.12.1977, Ницца); Владимир (19.1.1899–1976), доктор медицины.