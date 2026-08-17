ЭПАНАГОГА (точнее, ИСАГОГА ‒ букв. «Введение»)

Византийский законодательный сборник из 40 титулов, разработанный в 885-6 гг. комиссией под руководством константинопольского патриарха Фотия I .

Написанная от имени императора Василия I и его сыновей-соправителей Льва VI и Александра, «Эпанагога» носит компилятивный характер. Перекликаясь с «Прохироном», в большей степени, чем он, «Эпанагога» заимствует материал из «Эклоги». Появившись в результате программы анакатарсиса («очищения древних законов») как пролог к задуманному своду законов, «Эпанагога» так и не была обнародована. Она содержит единственный в своем роде публично-правовой раздел, подготовленный под влиянием или непосредственно патриархом Фотием. В этой части «Эпанагоги» обозначилось четкое стремление ограничить вмешательство василевса в церковные проблемы, находившиеся по мысли законодателя в компетенции исключительно патриарха. Иными словами, «Эпанагога» предполагала фактическое разделение духовной и светской властей, что явно противоречило традиционному принципу единства самодержавия императора. Такая политико-правовая новация не встретила понимания со стороны правительства, что отразилось на судьбе «Эпанагоги»: в итоге она не получила статуса официального юридического документа, которого удостоился созданный в 907-8 гг. «Прохирон».

Исторические источники:

Zachariae von Lingenthal K.E. Collectio librorum juris Graeco-Romani ineditorum: Ecloga Leonis et Constantini, Epanagoge Basilii, Leonis et Alexandri. Leipzig, 1852.

Автор статьи: А. Н. Слядзь