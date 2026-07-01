ЕНУКИДЗЕ, АВЕЛЬ САФРОНОВИЧ

Енукидзе, Авель Сафронович (07[19].05.1877, с. Цхадиси Кутаисской губ., ныне Цкадиси, Грузия — 16.12.1937, Москва) — советский государственный и партийный деятель.

В 1897 окончил Тифлисское техническое училище. С 1898 — член РСДРП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза ). В 1897—1900 — рабочий мастерских Закавказской железной дороги, затем помощник машиниста паровоза в Баку. В 1900 — один из основателей социал-демократической организации в Баку и член Бакинского комитета РСДРП, один из организаторов подпольной типографии «Нина», в которой работал до 1906. С 1906 на партийной работе в Закавказье, Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге. Был дружен с И.В. Сталиным со времени совместной работы в революционном подполье в Закавказье. В октябре 1914 арестован и сослан в Туруханский край, откуда в конце 1916 призван в армию. Участник Февральской революции 1917 в Петрограде, избран членом ВЦИК от большевиков. С июня 1917 — член Исполкома Петроградского Совета. Участник Октябрьского вооруженного восстания 1917 , член Петроградского ВРК. С ноября 1917 — зав. военным отделом, с июля 1918 — член Президиума и секретарь ВЦИК, в декабре 1922 — марте 1935 — секретарь Президиума ЦИК СССР , занимался организацией материального обеспечения высших советских руководителей. В 1924 — 1934 — член ЦКК ВКП(б). В марте—июне 1935 — председатель ЦИК ЗСФСР (см. Закавказская федерация ). Член ЦК ВКП(б) в 1934—1935. В связи с «кремлевским делом» 1935 , в июне 1935 исключен из ВКП(б) «за политическое и бытовое разложение» и назначен директором Харьковского областного автомобильного треста. В феврале 1937 арестован, 29 октября приговорен к смертной казни «за активное участие в антисоветском правотроцкистском центре». Расстрелян. В ноябре 1959 посмертно реабилитирован.

Соч.: К вопросу о национальных языках // Советское строительство. М., 1926. № 1; Конституции автономных республик // Советское строительство. М., 1926. № 3—4. С. 19—35; Два года национального строительства // Советское строительство. М., 1927. № 4; От РСФСР к Союзу ССР // Советское строительство. М., 1927. № 10—11.

Лит.: Наумов Л. А. Сталин и НКВД. М., 2010; Хлевнюк О. В. Сталин. Жизнь одного вождя. М., 2015; Шубин А. В. 1937: антитеррор Сталина. М., 2010.