ЭНРИКО ДАНДОЛО (итал. Enrico Dandolo) (1108‒1205 гг.)

Дож (глава) Венецианской республики с 1192 г. до своей смерти.

Энрико Дандоло происходил из богатой и могущественной семьи, игравшей значительную роль в жизни Венеции. Неоднократно был послом Венеции в Византийской империи , где ему приходилось вести переговоры сначала об освобождении пленённых венецианцев в 1172 г., а потом о восстановлении венецианского квартала в Константинополе в 1183 г. Энрико Дандоло известен тем, что слепота не помешала ему стать дожем. Обстоятельства, при которых он потерял зрение, до конца не известны.

1 июня 1192 г. Энрико Дандоло стал 42-м дожем Венеции. В 1194 г. он реформировал финансовую систему республики, введя новые серебряные монеты и четкую систему их соответствия.

Несмотря на слепоту и преклонный возраст Энрико Дандоло был очень амбициозным и не боялся грандиозных внешнеполитических мероприятий. Важнейшим событием его правления был Четвертый Крестовый поход (1202–1204 г.), в котором Венеция сыграла одну из важнейших ролей. В 1204 г. в Венецию прибыло множество крестоносцев, планировавших отправиться воевать в Египет или Святую Землю. В качестве платы за перевозку войск Дандоло потребовал от крестоносцев завоевать город Задар на Далматинском побережье, что и было сделано в 1202 г.

После захвата Задара к Энрико Дандоло обратился к сыну свергнутого императора Византии Исаака II и убедил крестоносцев отправиться под стены Константинополя и изгнать узурпатора Алексея III. Дандоло убедил крестоносцев оказать помощь сыну Исаака II, поскольку захват Константинополя был давней целью Венеции.

После свержения крестоносцами Алексея III, власть не была возвращена сыну Исаака II. Византийская империя была расчленена, и на ее месте образована католическая Латинская империя. Венеция после раздела Византии приобрела обширные территории и упрочила свое влияние в восточном Средиземноморье.

Энрико Дандоло умер в 1205 г. в Константинополе и похоронен в Святой Софии.

Исторические источники:

Fontes rerum austriacarum, Diplomata et Acta, v. 12, 13;

Danduli A., Ghronicon Venetum (Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, v. 12).

Иллюстрации:

Портрет Эрико Дандоло.