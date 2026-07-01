ЭНРИКЕ II

Король Кастилии в 1366-67 гг. и в 1369-79 гг., основатель династии Трастамара .

Был сыном Альфонсо XI и его любовницы Леоноры Гусман. В 1350 году женился на Хуане, дочери Хуана Мануэля, известно испанского писателя и крупнейшего вельможи Кастилии.

Неоднократно поднимал мятежи против своего брата, короля Педро Жестокого. В 1351 году, после провала очередного заговора, вынужден был бежать в Португалию, хотя позже получил прощение.

В 1356 году притязания Энрике на престол Кастилии поддержал Педро IV Арагонский, что привело к длительной междоусобице, которая получила название Войны двух Педро.

Следующий виток конфликта пришелся на середину 1360-х годов, когда при поддержке французской и арагонской армий Энрике добился короны и был коронован. Однако объединенные силы Педро Жестокого и Эдуарда Плантагенета, Черного Принца, разгромили силы Энрике в битве при Нахере (1367).

Король бежал во Францию, однако Педро Жестокий не смог расплатиться с англичанами. Воспользовавшись этим обстоятельством, Энрике вновь вторгся в Кастилию и в 1369 году в битве при Монтьеле разгромил войска и убил брата. Однако Энрике не удалось прочно обосноваться на кастильском престоле, поскольку претензии на трон также высказывали Ланкастеры и португальский король. Борьба против них стала основным содержанием внешней политики рода Трастамара на долгие годы.

Завоевав титул, Энрике вынужден щедро расплатиться со своими сторонниками, что привело к усилению магнатов. Проводил враждебную евреям политику, в отличие от Педро Жестокого. Ему наследовал сын - Хуан I.

Иллюстрация:

Миниатюра из «Хроник» Фруассара. Убийство Энрике II своего брата Педро Жестокого. Ок. 1410 г.