ЭНОМАЙ ИЗ ГАДАРЫ (др.-греч. Οἰνόμαος)

Философ-киник II в. н.э.

Эномай происходил родом из города Гадара, расположенного в Галилее; возможно, он был эллинизированным иудеем. Часто его отождествляют с неким «Абнимом», упомянутым в Талмуде другом равви Мейра. Эномай известен в первую очередь как автор сочинения «Обличение обманщиков» (Γοητῶν φωρά), большие фрагменты которого сохранил Евсевий Кесарийский в «Приготовлении к Евангелию». Это сочинение было направлено против веры в оракулы, предсказания будущего и судьбу. «Обличение» было написано в форме диатрибы, речи-обращения к собеседнику. Жанр диатрибы часто использовался древними киниками, и Эномай восстанавливает традиции Диогена Синопского, Кратета Фиванского и Мениппа. Он опровергает попытки стоиков и платоников совместить понятия судьбы и свободы воли, разбирает различные примеры оракулов из разных периодов греческой истории, стремится показать глупость и неразумность «как тех, кто дает оракулы, так и тех, кто их спрашивает». Отмечают близость стиля и аргументации Эномая и Лукиана.

Кроме «Обличения», Эномаем были написаны и другие работы: «О Диогене», «Кратет и другие киники», «О философии Гомера», «Государство» и «Трагедии».

Сочинения :

Антология кинизма / Сост. И. M. Нахов. M., 1996. С. 244-269.