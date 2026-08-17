ЭНОМАЙ, царь Писы

ЭНОМАЙ (др.-греч. Οἰνόμαος) - в древнегреческой мифологии царь Писы в Элиде, отец Гипподамии .

Эномай – сын бога войны Ареса. Большую популярность в античности имел миф о сватовстве к Гипподамии Пелопа , сына Тантала (Apollod. Epit., II, 3-9; Hyg. Fab., 84). Эномай, опасаясь замужества Гипподамии из-за полученного оракула о том, что погибнет от руки зятя, устраивал испытания женихам дочери: жениться на его дочери сможет лишь тот, кто победит Эномая в состязании колесниц. Если же очередной претендент проигрывал, Эномай убивал его на месте и отрубал ему голову. Когда в Пису прибыл Пелоп, Гипподамия, увидев его, влюбилась в героя и уговорила Миртила, возничего непобедимого Эномая, помочь Пелопу. Миртил не закрепил должным образом ступицы колес чеками, в результате Эномай, запутавшись в вожжах, погиб, а перед смертью проклял Мирсила, пожелав ему погибнуть от руки Пелопа. Существовал и иной вариант мифа, согласно которому Миртил заменил бронзовую чеку сделанной из воска (см. например: Schol. Apoll. Rhod., I, 752, ср.: Diod., IV, 73; Paus., VIII, 10-12; Hyg. Fab., 84). Пиндар же говорит, что Пелопу помогал сам бог Посейдон (Ol., I, 69-89).

Иллюстрация :

Пелоп и Гипподамия на колеснице. Фрагмент рельефа. Нью-Йорк, Метрополитен-музей.