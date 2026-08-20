ЕНОХ
ЕНОХ - старший сын Каина.
2) Ветхозаветный патриарх, потомок Сифа, сын Иареда, отец Мафусала и прадед Ноя, представитель седьмого поколения людей, считая от Адама.
В Ветхом Завете о Енохе сказано, что он «ходил пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его» (Быт. 5:24), что интерпретируется в христианской, исламской и иудейской традициях в том числе так, что он был взят на небеса, не вкусив смерти. В Новом Завете Енох упоминается в родословии Иисуса (Лк. 3:37), а также в Послании апостола Павла к евреям, где восхваляется вера Еноха: «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его» (Евр. 11:5). Согласно преданию, явление Еноха вместе с Илией ожидается перед вторым пришествием Христовым. В исламе Енох отождествляется с пророком Идрисом, которого «взял» Бог. Аналогом Еноха в шумеро-аккадских легендах является Энмендуранна, седьмой в списке царей. Образ Еноха - архетип культурного героя, праведного царя, законоучителя, «правителя правителей» всего мира: срок жизни Еноха соответствует числу дней солнечного года, что роднит его с образом солярного героя или царя; в апокрифической традиции Еноха воплощает собой также образ мистика, общающегося с Богом, и аскета; в поздних легендах почитается как основатель письменности и первообраз летописца (ему поручено вести летопись дел человеческих в потустороннем мире).
Известны три апокрифических произведения, написанные от имени Еноха, самое древнее из которых - так называемая «Первая книга Еноха» (составлена в IV/III-I веках до н. э., некоторые исследователи датируют ранние разделы эпохой Маккавеев), сохранившаяся в коптской версии. Первые три эфиопских манускрипта «Первой книги Еноха» были обнаружены Дж. Брюсом в Абиссинии и привезены в Европу в 1773 году. Первый перевод на английский язык осуществлён Р. Лоуренсом и издан в Оксфорде в 1821 году. На русский язык текст переведён протоиереем А. Смирновым в 1888 году. Коптская версия, вероятно, является переводом, восходящим к греческому тексту IV-VI веков (Коптская церковь причисляла «Книгу Еноха» к каноническим), однако вопрос о языке оригинала до сих пор остаётся открытым: исследователи приходят к выводу, что он мог быть написан как на еврейском, так и на арамейском языке. «Вторая книга Еноха» дошла лишь в славянском переводе X-XI веков н. э. Пространная версия «Славянского Еноха» была переведена с греческого. Перевод краткой редакции (так называемый Уваровский и Академический списки), возможно, был осуществлён с еврейского. В своей основе славянская версия книги восходит к оригиналу I века н. э., в котором прослеживается месопотамское, отчасти египетское и особенно иранское влияние. Составление «Третьей книги Еноха», или «Книги небесных Дворцов», датируется учёными по-разному - от III до VII веков н. э. Она содержит описание небесного путешествия известного палестинского законоучителя I-II веков н. э. рабби Ишмаэла.