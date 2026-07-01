ЕНИСЕЙСКАЯ ССЫЛКА

Енисейская ссылка — обобщенное название российской политической ссылки в Сибири на территории Енисейской губ.

Тюрьма с одиночными камерами существовала в основанном в 1618 на западном берегу реки Енисея при впадении в него реки Мельничной Енисейском остроге. С середины XVII в. в Е. с. отправляли старообрядцев (см. Старообрядчество ) и обвиненных в чернокнижничестве и ереси. В Христо-Рождественском женском монастыре Енисейского острога содержались ссыльные женщины. В XVII—XVIII вв. в Е. с. отбывали наказание участники восстаний С.Т. Разина и Е.И. Пугачева . В 1820-х в Е. с. были отправлены осужденные декабристы , в конце 1840-х — М.В. Буташевич-Петрашевский и ряд участников его кружка, участники польских восстаний 1830—1831 и 1863—1864, в 1860—1880-х — народовольцы, с 1890-х — социал-демократы, с начала ХХ в. — представители различных социалистических партий. В конце XIX — начале ХХ в. почти все селения Енисейского уезда стали местами ссылки; через Енисейск проходили этапы в Туруханский край и Приангарье. Официально Е. с. ликвидирована летом 1917, но уже в начале 1920-х в Енисейском уезде появились созданные советской властью концентрационные лагеря, позднее вошедшие в систему ГУЛАГа . В Е. с. с 1920-х отправляли осужденных политических заключенных, с 1930-х — спецпоселенцев из раскулаченных крестьян, с 1940-х — представителей депортированных народов СССР, с 1948 — так называемых повторников.

Лит.: Береговая Е. П. Польская политическая ссылка в Енисейской губернии во второй половине XIX — начале XX в. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Красноярск, 2007; Вардин (Мгеладзе) И. Политическая ссылка накануне революции // Пролетарская революция. 1922. № 5; Енисейская ссылка. М., 1934; Максимов С. В. Сибирь и каторга. СПб., 1871. Т. 1—3; Шилина А. С. Быт и нравы политической ссылки Енисейской губернии во время Первой мировой войны // Сибирская ссылка. Иркутск, 2011. Вып. 16.