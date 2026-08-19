ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ - в России административно-территориальная единица в Сибири.

Об­ра­зо­ва­на в 1822 году в хо­де Спе­ран­ско­го ре­форм . Вхо­ди­ла в со­став ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва Восточной Си­би­ри (1822-1887), Ир­кут­ско­го ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва (1887-1917). Центр - город Крас­но­ярск. К концу XIX века вклю­ча­ла Ачин­ский, Ени­сей­ский (с Ту­ру­хан­ским при­став­ст­вом), Кан­ский, Крас­но­яр­ский, Ми­ну­син­ский уез­ды, Усин­ский по­гра­нич­ный ок­руг. Площадь 2542,3 км2 (1897). Население 559,9 тысяч человек, в том числе рус­ские, яку­ты, тун­гу­сы, та­та­ры (1897), 787,7 тысяч человек (1908). В XIX - начале XX веков Енисейская губерния - ме­сто ссыл­ки (57,4 тысяч ссыль­ных в 1899 году, в том числе В.И. Ле­нин в 1898-1900 годах, И.В. Ста­лин в 1913-1917 годах). С 1860-х годов рай­он кре­сть­ян­ско­го пе­ре­се­ле­ния (к 1900 году из Ев­ропейской Рос­сии пе­ре­се­ли­лось около 150 тысяч человек, в 1900-1914 годах - около 315 тысяч человек). Основное за­ня­тие на­се­ле­ния - зем­ле­де­лие, раз­ви­тое главным образом в Ачин­ском, Кан­ском, Крас­но­яр­ском, Ми­ну­син­ском уез­дах; по­сев­ные пло­ща­ди - 389 тысяч га (1900), главные куль­ту­ры - рожь, пше­ни­ца, яч­мень, про­со. Енисейская губерния пол­но­стью обес­пе­чи­ва­ла се­бя хле­бом, часть его вы­во­зи­лась в Ир­кут­скую губернию и За­бай­каль­скую область. На юге Енисейской губернии бы­ло раз­ви­то то­вар­ное жи­вот­но­вод­ст­во. Зна­чительную роль в жиз­ни на­се­ле­ния иг­ра­ли охо­та, ры­бо­лов­ст­во, зве­ро­вод­ст­во, к конца XIX века - так­же лес­ной про­мы­сел. В 1840-1850-х годах в Енисейской губернии ин­тен­сив­но ве­лась до­бы­ча зо­ло­та (позд­нее центр зо­ло­то­про­мыш­лен­но­сти пе­ре­мес­тил­ся в Ир­кут­скую губернию). Ожив­ле­нию эко­но­мической жиз­ни Енисейской губернии спо­соб­ст­во­ва­ло строи­тель­ст­во ли­ний Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли: Бо­лот­ная - Крас­но­ярск (1896), Ени­сейск - Канск (1897), Канск - Ир­кутск (1898). Промышленность бы­ла раз­ви­та сла­бо: 635 мел­ких пред­при­ятий (1900), около 900 пред­при­ятий (1916); круп­ней­шие - Крас­но­яр­ские железнодорожные мас­тер­ские, Зна­мен­ский сте­коль­ный за­вод, Аба­кан­ский же­ле­зо­де­ла­тель­ный за­вод. Чис­лен­ность ра­бо­чих в промышленности и на транс­пор­те со­став­ля­ла 15-18 тысяч человек (конец XIX века), 25-30 тысяч человек (1917). В Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов Енисейская губерния бы­ла ох­ва­че­на мас­со­вы­ми вы­сту­п­ле­ния­ми. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в Енисейской губернии ус­та­нов­ле­на советская власть. Во вре­мя Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года, в ию­ле - ав­гу­сте, южная часть тер­ри­то­рии гу­бер­нии бы­ла за­ня­та че­хословацкими вой­ска­ми, ко­то­рые пе­ре­да­ли власть Вре­мен­но­му си­бир­ско­му пра­ви­тель­ст­ву. 18 ноября 1918 года власть на тер­ри­то­рии Енисейскй губернии пе­ре­шла к пра­ви­тель­ст­ву А.В. Кол­ча­ка . В гу­бер­нии дей­ст­во­ва­ло несколько «крас­ных» пар­ти­зан­ских от­ря­дов, кон­тро­ли­ро­вав­ших зна­чи­тельную часть тер­ри­то­рии (к январю 1920 года - Ачин­ский, Кан­ский, Крас­но­яр­ский и часть Ени­сей­ско­го уез­дов). В ян­варе 1920 года, в хо­де Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годов, гу­бер­ния за­ня­та час­тя­ми РККА. К 1925 году вклю­ча­ла Ачин­ский, Ени­сей­ский, Кан­ский, Крас­но­яр­ский, Ми­ну­син­ский, Ха­кас­ский (об­ра­зо­ван в 1923 году) уез­ды. С 25 мая 1925 года Енисейская губерния - в со­ста­ве Си­бир­ско­го края.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

Архив бРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)