ЕНИСЕЙСК

ЕНИСЕЙСК - город в России, в юго-западной части Красноярского края, центр Енисейского района.

Население 19,3 тысячи человек (2006). Порт на ле­вом бе­ре­гу реки Ени­сей, в 39 км от железнодорожной станции Ле­со­си­бирск. Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1619 году то­боль­ски­ми слу­жи­лы­ми людь­ми П. Ал­бы­че­вым и Ч. Ру­ки­ным на мес­те впа­де­ния реки Мель­нич­ная в реку Ени­сей; пер­вый русский ост­рог на Ени­сее. Пер­во­на­чаль­но на­зы­вал­ся Ени­сей­ским, Тун­гус­ским или Куз­нец­ким ост­ро­гом. В XVII веке несколько раз ре­кон­ст­руи­ро­вал­ся (1624-1626, 1630-е годы, начало 1650-х годов, 1667, 1697). В 1647 году внут­ри не­го было 2 церк­ви. На раз­ви­тие по­се­ле­ния ока­за­ло влия­ние его вы­год­ное гео­гра­фическое по­ло­же­ние в цен­тре тор­го­вых пу­тей, про­хо­див­ших по ре­кам То­бол, Ир­тыш, Обь , Кеть, Ени­сей, Ан­га­ра и Ле­на. Енисейск был важ­ней­шим опор­ным пунк­том ос­вое­ния рус­ски­ми Восточной Си­би­ри: ени­сей­ские ка­за­ки ос­но­ва­ли Ир­кутск, Якутск, Нер­чинск, Бар­гу­зин, Илимск, Братск, Верх­не­удинск. В 1630-х годах в ост­ро­ге слу­жил С.И. Деж­нёв. В 1650-х годах здесь жил опаль­ный про­то­поп Ав­ва­кум. С 1676 году го­род Енисейск, во 2-й половине XVII - 1-й половине XVIII веков один из круп­ней­ших го­ро­дов Си­би­ри (вто­рой по­сле То­боль­ска), центр раз­ви­тия ре­мес­ла и тор­гов­ли.

Пер­во­на­чаль­но ос­но­ву эко­но­ми­ки Енисейска со­став­ля­ла тор­гов­ля пуш­ни­ной. Близ не­го до­бы­ва­ли же­ле­зо (с середины XVII века - соль и слю­ду), ра­бо­та­ли Тро­иц­кий со­ле­ва­рен­ный (ос­но­ван в 1642 году, су­ще­ст­ву­ет и ны­не) и Ка­мен­ский ви­но­ку­рен­ный (1699-1851) за­во­ды. Ши­ро­кую из­вест­ность при­об­ре­ли из­де­лия ени­сей­ских ико­но­пис­цев, порт­ных, ко­жев­ни­ков, сто­ля­ров, плот­ни­ков, мас­те­ров куз­неч­но­го, се­реб­ря­но­го и ли­тей­но­го де­ла, рез­чи­ков по де­ре­ву, зо­ло­то­шве­ек. В XVII - начале XIX веков в Енисейске еже­год­но про­во­ди­лась Ени­сей­ская яр­мар­ка (тор­гов­ля тка­ня­ми, ви­на­ми, по­су­дой, са­ха­ром и др.), на ко­то­рую при­ез­жа­ли си­бир­ские, московские, пе­тербургские, ар­хан­гель­ские и другие куп­цы, а так­же пер­сид­ские, ар­мян­ские и бу­хар­ские тор­гов­цы (все­го до 6 тысяч человек в начале 1820-х годов). В 1708-1782 годах уезд­ный го­род Си­бир­ской губернии (в 1719-1782 годах центр Ени­сей­ской про­вин­ции), в 1782-1796 годах уезд­ный го­род в со­ста­ве То­боль­ского на­ме­ст­ни­че­ст­ва, в 1796-1804 - То­боль­ской губернии.

Енисейск на­чал при­хо­дить в упа­док с 1760-х годов, ко­гда был про­ло­жен Мо­с­ков­ско-Си­бир­ский тракт, обо­шед­ший его сто­ро­ной, а жи­те­лей Ени­сей­ско­го уезда ста­ли при­ну­ди­тель­но пе­ре­се­лять на но­вый тракт, на Ал­тай и в За­бай­ка­лье. В 1804-1822 годах уезд­ный го­род Том­ской губернии; в 1822-1898 годах - ок­руж­ной, в 1898-1925 годах уезд­ный го­род Ени­сей­ской губернии Ожив­ле­нию эко­но­мической жиз­ни в Енисейске спо­соб­ст­во­ва­ло от­кры­тие в 1830-х годах близ го­ро­да ме­сто­ро­ж­де­ний зо­ло­та и на­ча­ло «зо­ло­той ли­хо­рад­ки». В 1847 году на 99 при­ис­ках Ени­сей­ско­го ок­ру­га, счи­тав­ших­ся наи­бо­лее про­из­во­ди­тель­ны­ми в Ени­сей­ской губернии, бы­ло до­бы­то 19,7 т зо­ло­та (95% всей го­до­вой до­бы­чи зо­ло­та в Рос­сии). В 1855 году в Енисейске от­крыт пер­вый те­атр (сго­рел в 1869 году), в 1864 году - пуб­лич­ная б-ка (ос­но­ва­на Н.В. Скор­ня­ко­вым). В 1882-1891 годах к се­ве­ру от Енисейска по­стро­ен Обь-Ени­сей­ский ка­нал. В конце XIX - начале XX веков основными за­ня­тия­ми жи­те­лей Енисейска по-преж­не­му бы­ли тор­гов­ля и зо­ло­то­про­мыш­лен­ность (в 1897 году на при­ис­ках ра­бо­та­ли 929 человек, или 17,3% все­го на­се­ле­ния Енисейска), име­лись так­же куз­неч­ный, ко­же­вен­ный, кир­пи­че­де­ла­тель­ный про­мыс­лы. Енисейск - круп­ней­ший центр склад­ско­го хра­не­ния про­дук­тов пуш­но­го и рыб­но­го про­мы­слов (в конце 1890-х годов в го­род дос­тав­ля­лось до 982,8 т ры­бы еже­год­но). В XIX веке в Енисейске жи­ли ссыль­ные де­каб­ри­сты, уча­ст­ни­ки Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов и Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов, в конце XIX - начале XX веков - на­ро­до­воль­цы, Г.К. Орд­жо­ни­кид­зе и др.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в Енисейске была ус­та­нов­ле­на советская власть [17(30).11.1917]. В ночь на 26 июня 1918 года боль­ше­ви­ки ос­та­ви­ли Енисейск. Бы­ло во­зоб­нов­ле­но городское са­мо­уп­рав­ле­ние. 9 августа в уез­де и го­ро­де на­зна­чен уезд­ный ко­мис­сар Вре­мен­но­го си­бир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва, с 18 но­ября он стал под­чи­нять­ся пра­ви­тель­ст­ву А.В. Кол­ча­ка. В ночь на 6 февраля 1919 года в Енисейске вспых­ну­ло круп­ное воо­руженное вос­ста­ние под ру­ко­во­дством боль­ше­ви­ков, по­дав­лен­ное 28 февраля. В хо­де Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годов го­род был за­нят час­тя­ми РККА (25.12.1919). В 1925-1930 годах Енисейск - рай­он­ный центр Си­бир­ско­го края, в 1930-1934 годах - Вос­точ­но-Си­бир­ско­го края, с 1934 года - Крас­но­яр­ско­го края. В 1960-х годах Енисейск во­шёл в соз­дан­ный Ени­сей­ско-Мак­ла­ков­ский ле­со­про­мыш­лен­ный ком­плекс; его зна­че­ние умень­ши­лось со строи­тель­ст­вом в Ле­со­си­бир­ске двух ле­со­де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щих ком­би­на­тов (1960, 1962).

В цен­тре го­ро­да с ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой (1780-е годы) со­хра­ни­лись: дей­ствую­щие Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский муж­ской монастырь (1642; Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор с 8-гран­ной ко­ло­коль­ней, 1735-1753, на за­клю­чительном эта­пе ра­бот уча­ст­во­ва­ла ар­тель Ио­а­кин­фа Де­ни­со­ва Ста­хи­е­ва; внеш­няя сто­ро­на во­рот, часть ог­ра­ды с рель­еф­ной клад­кой, зда­ние ке­лий, на­стоя­тель­ский кор­пус, все 1780-1790-е годы, в сти­ле ба­рок­ко) и Свя­то-­Ивер­ский жен­ский монастырь (ос­но­ван в 1623 году как муж­ской Хри­сто­ро­ж­де­ст­вен­ский; церковь Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, 1871-1872); по­стро­ен­ные, как и Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор, в ду­хе ураль­ско­го ва­ри­ан­та на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко Вос­кре­сен­ская церковь (1735-1747, со­хра­ни­лась час­тич­но, вос­ста­нов­ле­на в 1994-2002 годах), се­вер­ный (1709-1712, мас­тер Ф.М. Чай­ка) и юж­ный (1738-1740) при­де­лы и вы­со­кая ко­ло­коль­ня (пред­по­ло­жи­тель­но 1730-е годы) раз­ру­шен­но­го Бо­го­яв­лен­ско­го со­бо­ра; руи­ны Тро­иц­кой церкви (1772-1776, позд­ний ир­кут­ский ва­ри­ант на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко с влия­ни­ем то­боль­ско­го ба­рок­ко), Ус­пен­ский со­бор в сти­ле то­боль­ско­го ба­рок­ко (1793-1818, северные при­де­лы 1826-1843 годы; не­оба­роч­ный и ам­пир­ные ико­но­ста­сы). Сре­ди зда­ний XVIII - начало XX веков: дом вое­во­ды (по­стро­ен до 1722 года), дом го­род­ни­че­го Ев­сее­ва (1730-е годы), ба­роч­ный дом Е.А. Гряз­но­ва (2-я половина XVIII века), зда­ния бывшего ма­ги­ст­ра­та (1747-1753), При­сут­ст­вен­ных мест (1780-1782); ку­пе­че­ские особ­ня­ки в сти­ле клас­си­циз­ма (дом Ф.Д. Де­мен­ть­е­ва, 1820-е годы; усадь­ба куп­цов Ба­лан­ди­ных, 1830-40-е годы), эк­лек­ти­ки [дом И.Н. Уру­ше­ва, 1890-е годы; дом Е.И. За­ха­ро­вой, 1898, с 1991 года Крае­ведческий му­зей (ос­но­ван в 1883 году)] и мо­дер­на (дом А.М. Бо­род­ки­на, 1909); зда­ния - бывшей муж­ской гим­на­зии (1876-1886; ны­не шко­ла № 1), ти­по­гра­фии Де­мен­ть­е­ва (1890-е годы), бывшие городские ле­чеб­ни­цы (1898; ны­не ап­те­ка), чи­таль­ни в па­мять А.С. Ба­лан­ди­на (1898; с 1998 года Куль­тур­ный центр Енисейска); татарская ме­четь (1905); де­ревянные до­ма с ве­ран­да­ми и резь­бой различных ви­дов.

Про­изводство зап­ча­стей и различного обо­ру­до­ва­ния для ав­то­мо­би­лей и трак­то­ров (ме­ха­нический за­вод), ме­бе­ли («Ени­сей­ме­бель» и др.); пред­при­ятия пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

Дополнительная литература:

Кри­во­шап­кин М.Ф. Ени­сей­ский ок­руг и его жизнь. СПб., 1865. Т. 1–2;

Мин­да­ров­ский М. Ени­сейск // Си­бир­ские за­пис­ки. 1916. № 4;

Ар­хан­гель­ский И. Го­род Ени­сейск. 1618–1918. Ени­сейск, 1923;

Ма­лю­ти­на А.И. Го­род Ени­сейск. Ис­то­ри­ко-крае­вед­че­ский очерк. Крас­но­ярск, 1957;

Ко­пы­лов А.Н. Рус­ские на Ени­сее в XVII в. Зем­ле­де­лие, про­мыш­лен­ность и тор­го­вые свя­зи Ени­сей­ско­го уез­да. Но­во­сиб., 1965;

Бы­ко­ня Г.Ф. За­се­ле­ние рус­ски­ми При­ени­сей­ско­го края в XVIII в. Но­во­сиб., 1981.

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