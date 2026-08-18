ЕНИСЕЙСК
ЕНИСЕЙСК - город в России, в юго-западной части Красноярского края, центр Енисейского района.
Население 19,3 тысячи человек (2006). Порт на левом берегу реки Енисей, в 39 км от железнодорожной станции Лесосибирск. Аэропорт.
Основан в 1619 году тобольскими служилыми людьми П. Албычевым и Ч. Рукиным на месте впадения реки Мельничная в реку Енисей; первый русский острог на Енисее. Первоначально назывался Енисейским, Тунгусским или Кузнецким острогом. В XVII веке несколько раз реконструировался (1624-1626, 1630-е годы, начало 1650-х годов, 1667, 1697). В 1647 году внутри него было 2 церкви. На развитие поселения оказало влияние его выгодное географическое положение в центре торговых путей, проходивших по рекам Тобол, Иртыш, Обь, Кеть, Енисей, Ангара и Лена. Енисейск был важнейшим опорным пунктом освоения русскими Восточной Сибири: енисейские казаки основали Иркутск, Якутск, Нерчинск, Баргузин, Илимск, Братск, Верхнеудинск. В 1630-х годах в остроге служил С.И. Дежнёв. В 1650-х годах здесь жил опальный протопоп Аввакум. С 1676 году город Енисейск, во 2-й половине XVII - 1-й половине XVIII веков один из крупнейших городов Сибири (второй после Тобольска), центр развития ремесла и торговли.
Первоначально основу экономики Енисейска составляла торговля пушниной. Близ него добывали железо (с середины XVII века - соль и слюду), работали Троицкий солеваренный (основан в 1642 году, существует и ныне) и Каменский винокуренный (1699-1851) заводы. Широкую известность приобрели изделия енисейских иконописцев, портных, кожевников, столяров, плотников, мастеров кузнечного, серебряного и литейного дела, резчиков по дереву, золотошвеек. В XVII - начале XIX веков в Енисейске ежегодно проводилась Енисейская ярмарка (торговля тканями, винами, посудой, сахаром и др.), на которую приезжали сибирские, московские, петербургские, архангельские и другие купцы, а также персидские, армянские и бухарские торговцы (всего до 6 тысяч человек в начале 1820-х годов). В 1708-1782 годах уездный город Сибирской губернии (в 1719-1782 годах центр Енисейской провинции), в 1782-1796 годах уездный город в составе Тобольского наместничества, в 1796-1804 - Тобольской губернии.
Енисейск начал приходить в упадок с 1760-х годов, когда был проложен Московско-Сибирский тракт, обошедший его стороной, а жителей Енисейского уезда стали принудительно переселять на новый тракт, на Алтай и в Забайкалье. В 1804-1822 годах уездный город Томской губернии; в 1822-1898 годах - окружной, в 1898-1925 годах уездный город Енисейской губернии Оживлению экономической жизни в Енисейске способствовало открытие в 1830-х годах близ города месторождений золота и начало «золотой лихорадки». В 1847 году на 99 приисках Енисейского округа, считавшихся наиболее производительными в Енисейской губернии, было добыто 19,7 т золота (95% всей годовой добычи золота в России). В 1855 году в Енисейске открыт первый театр (сгорел в 1869 году), в 1864 году - публичная б-ка (основана Н.В. Скорняковым). В 1882-1891 годах к северу от Енисейска построен Обь-Енисейский канал. В конце XIX - начале XX веков основными занятиями жителей Енисейска по-прежнему были торговля и золотопромышленность (в 1897 году на приисках работали 929 человек, или 17,3% всего населения Енисейска), имелись также кузнечный, кожевенный, кирпичеделательный промыслы. Енисейск - крупнейший центр складского хранения продуктов пушного и рыбного промыслов (в конце 1890-х годов в город доставлялось до 982,8 т рыбы ежегодно). В XIX веке в Енисейске жили ссыльные декабристы, участники Польского восстания 1830-1831 годов и Польского восстания 1863-1864 годов, в конце XIX - начале XX веков - народовольцы, Г.К. Орджоникидзе и др.
После Октябрьской революции 1917 года в Енисейске была установлена советская власть [17(30).11.1917]. В ночь на 26 июня 1918 года большевики оставили Енисейск. Было возобновлено городское самоуправление. 9 августа в уезде и городе назначен уездный комиссар Временного сибирского правительства, с 18 ноября он стал подчиняться правительству А.В. Колчака. В ночь на 6 февраля 1919 года в Енисейске вспыхнуло крупное вооруженное восстание под руководством большевиков, подавленное 28 февраля. В ходе Восточного фронта наступления 1919-1920 годов город был занят частями РККА (25.12.1919). В 1925-1930 годах Енисейск - районный центр Сибирского края, в 1930-1934 годах - Восточно-Сибирского края, с 1934 года - Красноярского края. В 1960-х годах Енисейск вошёл в созданный Енисейско-Маклаковский лесопромышленный комплекс; его значение уменьшилось со строительством в Лесосибирске двух лесодеревообрабатывающих комбинатов (1960, 1962).
В центре города с регулярной планировкой (1780-е годы) сохранились: действующие Спасо-Преображенский мужской монастырь (1642; Спасо-Преображенский собор с 8-гранной колокольней, 1735-1753, на заключительном этапе работ участвовала артель Иоакинфа Денисова Стахиева; внешняя сторона ворот, часть ограды с рельефной кладкой, здание келий, настоятельский корпус, все 1780-1790-е годы, в стиле барокко) и Свято-Иверский женский монастырь (основан в 1623 году как мужской Христорождественский; церковь Иверской иконы Божией Матери, 1871-1872); построенные, как и Спасо-Преображенский собор, в духе уральского варианта нарышкинского барокко Воскресенская церковь (1735-1747, сохранилась частично, восстановлена в 1994-2002 годах), северный (1709-1712, мастер Ф.М. Чайка) и южный (1738-1740) приделы и высокая колокольня (предположительно 1730-е годы) разрушенного Богоявленского собора; руины Троицкой церкви (1772-1776, поздний иркутский вариант нарышкинского барокко с влиянием тобольского барокко), Успенский собор в стиле тобольского барокко (1793-1818, северные приделы 1826-1843 годы; необарочный и ампирные иконостасы). Среди зданий XVIII - начало XX веков: дом воеводы (построен до 1722 года), дом городничего Евсеева (1730-е годы), барочный дом Е.А. Грязнова (2-я половина XVIII века), здания бывшего магистрата (1747-1753), Присутственных мест (1780-1782); купеческие особняки в стиле классицизма (дом Ф.Д. Дементьева, 1820-е годы; усадьба купцов Баландиных, 1830-40-е годы), эклектики [дом И.Н. Урушева, 1890-е годы; дом Е.И. Захаровой, 1898, с 1991 года Краеведческий музей (основан в 1883 году)] и модерна (дом А.М. Бородкина, 1909); здания - бывшей мужской гимназии (1876-1886; ныне школа № 1), типографии Дементьева (1890-е годы), бывшие городские лечебницы (1898; ныне аптека), читальни в память А.С. Баландина (1898; с 1998 года Культурный центр Енисейска); татарская мечеть (1905); деревянные дома с верандами и резьбой различных видов.
Производство запчастей и различного оборудования для автомобилей и тракторов (механический завод), мебели («Енисеймебель» и др.); предприятия пищевой промышленности.
Дополнительная литература:
Кривошапкин М.Ф. Енисейский округ и его жизнь. СПб., 1865. Т. 1–2;
Миндаровский М. Енисейск // Сибирские записки. 1916. № 4;
Архангельский И. Город Енисейск. 1618–1918. Енисейск, 1923;
Малютина А.И. Город Енисейск. Историко-краеведческий очерк. Красноярск, 1957;
Копылов А.Н. Русские на Енисее в XVII в. Земледелие, промышленность и торговые связи Енисейского уезда. Новосиб., 1965;
Быконя Г.Ф. Заселение русскими Приенисейского края в XVIII в. Новосиб., 1981.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.