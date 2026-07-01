ЕНГИБАРОВ ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ
ЕНГИБАРОВ ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ - армянский и российский артист цирка, народный артист Армянской ССР.
В 1959 году окончил отделение клоунады и музыкальные эксцентрики ГУЦЭИ и поступил в труппу Армянского циркового коллектива (Ереван). Уже в училище проявил себя как мастер пантомимы. Работал во многих цирках СССР и за рубежом. Выступал с «Вечерами пантомимы» на эстраде. В 1971 году основал эстрадный театр пантомимы (спектакль «Причуды клоуна» - предтеча популярных впоследствии «клоунских театров»).
Создал новое направление в искусстве клоунады, трактуя клоунскую интермедию как обобщённо-притчевое высказывание о современной жизни. Обладая безупречным чувством стиля, в своих сценках гармонично соединял весёлое и элегическое, изысканный юмор и щемящую грусть. Виртуозный акробат и жонглёр, Енгибаров широко использовал различные цирковые трюки, был автором и режиссёром своих номеров.
Снимался в фильмах: «Путь на арену», «Тени забытых предков», «На манеже - юность», «Знакомьтесь, Леонид Енгибаров», «Ожерелье для моей любимой», «2 Леонид 2», «Печки-лавочки». Автор поэтических миниатюр, рассказов об искусстве клоуна. С 1993 года один раз в два года в Москве проводится Всероссийский открытый конкурс клоунады и эксцентрики имени Енгибарова.
Сочинения:
Раздумья клоуна-мима // Искусство клоунады. М., 1969;
Первый раунд. Ер., 1971;
Последний раунд. Ер., 1984.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.