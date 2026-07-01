ЕНГИБАРОВ ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ

ЕНГИБАРОВ ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ - армянский и российский артист цирка, народный артист Армянской ССР.

В 1959 году окон­чил от­де­ле­ние кло­уна­ды и музыкальные экс­цен­три­ки ГУЦЭИ и по­сту­пил в труп­пу Армянского цир­ко­во­го кол­лек­ти­ва (Ере­ван). Уже в учи­ли­ще про­явил се­бя как мас­тер пан­то­ми­мы . Ра­бо­тал во мно­гих цир­ках СССР и за ру­бе­жом. Вы­сту­пал с «Ве­че­ра­ми пан­то­ми­мы» на эс­т­ра­де. В 1971 году ос­но­вал эс­т­рад­ный те­атр пан­то­ми­мы (спек­такль «При­чу­ды кло­уна» - пред­те­ча по­пу­ляр­ных впо­след­ст­вии «кло­ун­ских те­ат­ров»).

Соз­дал но­вое на­прав­ле­ние в ис­кус­ст­ве кло­уна­ды, трак­туя кло­ун­скую ин­тер­ме­дию как обоб­щён­но-прит­че­вое вы­ска­зы­ва­ние о современной жиз­ни. Об­ла­дая безу­преч­ным чув­ст­вом сти­ля, в сво­их сцен­ках гар­мо­нич­но со­еди­нял ве­сё­лое и эле­ги­че­ское, изы­скан­ный юмор и ще­мя­щую грусть. Вир­ту­оз­ный ак­ро­бат и жонг­лёр, Енгибаров ши­ро­ко ис­поль­зо­вал различные цир­ко­вые трю­ки, был ав­то­ром и ре­жис­сё­ром сво­их но­ме­ров.

Сни­мал­ся в филь­мах: «Путь на аре­ну», «Те­ни за­бы­тых пред­ков», «На ма­не­же - юность», «Зна­комь­тесь, Ле­о­нид Ен­ги­ба­ров», «Оже­ре­лье для мо­ей лю­би­мой», «2 Ле­о­нид 2», «Печ­ки-ла­воч­ки». Ав­тор по­этических ми­ниа­тюр, рас­ска­зов об ис­кус­ст­ве кло­уна. С 1993 года один раз в два го­да в Мо­ск­ве про­во­дит­ся Все­российский от­кры­тый кон­курс кло­уна­ды и экс­цен­три­ки име­ни Ен­ги­ба­ро­ва.

Сочинения:

Раз­ду­мья кло­уна-ми­ма // Ис­кус­ст­во кло­уна­ды. М., 1969;

Пер­вый ра­унд. Ер., 1971;

По­след­ний ра­унд. Ер., 1984.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.