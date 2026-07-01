ЕНГАЛЫЧЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Из дворян Тамбовской губернии. 18.10.1867 Зачислен в пажи к Высочайшему двору. 12.10.1877 экстерном определен в Пажеский корпус. 1.09.1881 переведен в младший специальный класс корпуса и зачислен на действительную службу. 29.9.1882 получил звание камер-пажа. 12.08.1883 окончил корпус и произведен в корнеты с назначением в Кавалергардский полк. 24.4.1888 произведен в поручики (со старшинством с 12.8.1887). 1.10.1888 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 10.4.1889 произведен в штабс-ротмистры за отличные успехи в науках. 13.4.1889 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Петербургский военный округ. 21.5.1890 произведен в капитаны с переводом в Генеральный штаб и назначением старшим адъютантом штаба 1-й гвардейской пехотный дивизии. 16.3.1892 назначен обер-офицером для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа. С 19.10.1892 по 28.10.1893 прикомандирован к лейб-гвардии Уланскому полку для цензового командования эскадроном. 8.4.1894 назначен в распоряжение начальника Главного штаба. 17.4.1894 произведен в подполковники. 30.8.1894 назначен военным агентом в Берлине. 5.4.1898 произведен в полковники за отличие по службе. 6.4.1901 назначен в распоряжение начальника Главного штаба. 6.5.1901 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 8.6.1902 назначен команд. лейб-гвардии Гусарским полком. 17.4.1905 произведен в генерал-майоры с назначением в Свиту его императорского величества и утверждением командиром полка. 6.9.1905 назначен и. д. дворцового коменданта. 26.10.1905 назначен в распоряжение командующего Императорской главной квартирой. 22.3.1914 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 25.3.1912) с назначением начальником Императорской Николаевской военной академии. Участник Первой мировой войны. 9.8.1914 назначен начальником штаба 6-й армии. 23.12.1914 назначен варшавским генерал-губернатором. 22.3.1915 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 9.3.1917 назначен в распоряжение начальника штаба верховного главнокомандующего. 5.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 19.7.1917 уволен со службы по прошению с мундиром и пенсией. В 1917 г. проживал в Пятигорске. В 1918–1920 гг. проживал в Кисловодске и Екатеринодаре. Затем в эмиграции. Владел имениями в Тамбовской и Симбирской губерниях

Жена: фрейлина их императорских величеств Маргарита Алексеевна (урожденная графиня Стенбок-Фермор) (19.8.1870–3.10.1950, Рим). Дети: Маргарита (в замужестве Лерда Ольберг) (16.4.1901–6.12.1976, Рим).