ЭНЕЙ ИЗ ГАЗЫ (лат. Aeneas)

Христианский греческий писатель.

Эней получил образование в Александрии у Гиерокла, затем преподавал риторику, право и философию в Газе. Он был неоплатоником, а затем принял христианство. Энею принадлежит диалог «Теофраст», где он защищает христианские представления о творении мира, бессмертии и загробной участи души, ее вечной жизни и воскресении из мертвых. Участники диалога – христианин Теофраст, сириец Аксифей и александриец Египт; беседа происходит на берегу Нила. В первой половине диалога рассматривается учение о переселении душ, во второй излагается христианское учение. «Теофраст» насыщен цитатами из классических греческих авторов, рассматривавших эти же вопросы, особенно из Платона; встречаются и ссылки на языческие мифы.

Кроме того, Энею принадлежит сборник из 25 риторических писем ученикам и друзьям.

В эпоху поздней античности Эней пользовался репутацией аттициста, но его сохранившиеся тексты заставляют удивиться этому: стилист он посредственный, а в его языке проскальзывают неаттические обороты.

Сочинения :

Aeneas of Gaza. Theofrastus / Ed. S. Gertz, J. Dillon, D. Russel. Bristol, 2012.

Эней Софист. Письма (2, 5, 6, 10, 13, 15, 21, 23, 24) / Пер. М. Е. Грабарь-Пассек // Памятники византийской литературы IV-IX веков. М., 1968. С. 157-160.