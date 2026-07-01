ЕНДОВА

ЕНДОВА - приземистый сосуд для разлива напитков ладьевидной или округлой формы с широким горлом, ручками, носиком.

Ендова ино­гда име­ла крыш­ку, её де­ла­ли из ме­тал­ла, де­ре­ва, де­ко­ри­ро­ва­ли. Объ­ём со­су­да мог дос­ти­гать не­сколь­ких вё­дер, но из­го­тов­ля­лись и очень ма­лень­кие Ендовы. Из­вест­на в Древ­ней Ру­си и позд­нее, де­ре­вян­ная Ендова бы­то­ва­ла так­же у ря­да по­волж­ских на­ро­дов, ка­рел.

2) В гео­мор­фо­ло­гии - тер­мин, упот­реб­ляе­мый в сред­ней по­ло­се Ев­ропейской ча­сти Рос­сии для обоз­на­че­ния от­ри­ца­тель­ной фор­мы релье­фа - кот­ло­ви­ны, степ­но­го блюд­ца, кар­сто­вой во­рон­ки, цир­ко­об­раз­ной вер­ши­ны бал­ки или ов­ра­га, а так­же ок­руг­ло­го в пла­не озе­ра.

3) В строи­тель­ст­ве - раз­же­ло­бок, жёлоб, ли­ния пе­ре­се­че­ния двух ска­тов кры­ши, об­ра­зую­щих внутренний нак­лон­ный угол. По Ендове сте­ка­ет наи­боль­шее ко­ли­чест­во во­ды, поэ­то­му при про­ек­ти­ро­ва­нии ей при­да­ёт­ся по­вы­шен­ная во­до­не­про­ни­цае­мость.

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