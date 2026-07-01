ЕНДОВА
ЕНДОВА - приземистый сосуд для разлива напитков ладьевидной или округлой формы с широким горлом, ручками, носиком.
Ендова иногда имела крышку, её делали из металла, дерева, декорировали. Объём сосуда мог достигать нескольких вёдер, но изготовлялись и очень маленькие Ендовы. Известна в Древней Руси и позднее, деревянная Ендова бытовала также у ряда поволжских народов, карел.
2) В геоморфологии - термин, употребляемый в средней полосе Европейской части России для обозначения отрицательной формы рельефа - котловины, степного блюдца, карстовой воронки, циркообразной вершины балки или оврага, а также округлого в плане озера.
3) В строительстве - разжелобок, жёлоб, линия пересечения двух скатов крыши, образующих внутренний наклонный угол. По Ендове стекает наибольшее количество воды, поэтому при проектировании ей придаётся повышенная водонепроницаемость.
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