ЭМПОРИЙ

ЭМПОРИЙ (др.-греч. ἐμπόριον, лат. emporium):

1. Место со складскими помещениями и рядами, предназначавшимися для оптовой торговли, расположенное, как правило, на берегу моря.

Эмпорий мог находиться как внутри городских стен, так и за их пределами. Эмпорию противопоставлялась агора, на которой производилась розничная торговля. В порту Афин Пирее было два эмпория: ἀστιχόν для внутренней и ξενιχόν для внешней торговли. В Риме эмпорий, основанный в 193 г. до н. э. эдилами М. Эмилием Лепидом и Л. Эмилием Павлом, находился на Авентинском холме.

2. Фактория, основанная для торговли с местным населением, и, в отличие от колонии -апойкии, как правило, не имевшая сельской округи-хоры.

Первыми греческими эмпориями, по мнению ряда исследователей, были поселения на острове Пифекуссы у входа в Неаполитанский залив и в Ал-Мине в устье Оронта, на сирийском побережье. Многие эмпории, впоследствии, развились в полноценные города с постоянным населением и приобрели статус независимого полиса . Некоторые историки полагают, что эмпорий был начальной стадией в развитии большей части греческих колоний. Название Эмпорий, носила древнейшая греческая колония на испанском побережье, основанная в 575 г. до н. э. переселенцами из ионийского города Фокеи.