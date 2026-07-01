ЭММАНУЭЛЬ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Биография и военная карьера

Происходил из сербского рода Мануиловичей, чей отец в 1797 г. приехал в Россию, поступил на военную службу и сделал блистательную карьеру, дослужившись до звания генерала от кавалерии. Его мать Мария Кнобель, дочь артиллерийского генерала голландского происхождения, также поступившего на русскую службу. Молодой Георгий учился в частном учебном заведении, в возрасте 14 лет поступил на военную службу и был зачислен в Кабардинский пехотный полк, сражавшийся против горцев. 25 апреля 1831 г. за проявленную храбрость в бою Георгий получил чин прапорщика. В том же году при взятии укрепленного селения Кази-Мулы-Актан-Луха он получил тяжелое ранение и был вынужден в 1833 г. оставить действую армию и отправиться в отставку. Ему была положена причитающаяся пенсия, но Эммануэль не оставлял желания продолжить военную карьеру и подал прошение о зачислении в кавалерию. В начале его зачислил в Каргопольский драгунский полк, а 6 июня 1835 г. перевели в Новгородский кирасирский великой княгини Елены Павловны полк. 7 июня 1838 г. его произвели в ротмистры, а затем Эммануэль получил должность адъютанта при командире 2-го резервного кавалерийского корпуса. Участвовал в подавлении революционных выступлений в венгерских землях Австрийской империи 1849 г. После похода в 1850 г. Эммануэль был назначен адъютантом к командиру 4-го пехотного корпуса генералу Михаилу Ивановичу Чеодаеву, а 28 сентября произведен в подполковники. С 1852 г. вновь в кавалерии. 25 июня 1857 г. произведен в полковники и вскоре стал во главе кирасирского Военного Ордена полка, которым командовал до 1860 г., когда был назначен командиром 2-го лейб-гусарского Павлоградского полка. Во время Польского восстания 1863-64 гг. занимал должность частного военного начальника Пултускского уезда Плоцкой губернии, а затем был переведен в Мариампольский уезд бывшей Августовской губернии. В знак признания своих несомненных заслуг по борьбе с повстанческим движением, 3 ноября 1863 г. Георгия Георгиевича произвели в генерал-майоры, вскоре он стал младшим помощником начальника 1-й кавалерийской дивизии, расквартированной в Царстве Польском . Помимо этого входил в ряд комиссий, занимавшихся вопросами обустройства армии. В начале 1868 г. из-за резкого ухудшения состояния здоровья он оставил строевую службу и отправился в Швейцарию для прохождения лечения. Добравшись до Женевы, он вскоре скончался от гангрены. Его останки перевезли в Санкт-Петербург и торжественно захоронили на православном участке Волкового кладбища.