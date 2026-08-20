ЕМЕЛЬЯНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

ЕМЕЛЬЯ́НОВ НИКОЛА́Й СЕРГЕЕ́ВИЧ - иконописец и реставратор.

Вторая половина XIX века – первая половина XX века, владелец иконописной мастерской в Москве, на ул. 1-я Рогожская, д. 29. Происходил из крестьян «Калужской губернии, Боровского уезда, Тарутинской волости, деревни Черикова... Вероисповедания православного » (РГИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 519 об.- 520), вероятно, обучался в Палехе. Являлся членом Обществава возрождения художественной Руси (Федотов А.С. В.М. Васнецов и создание Федоровского городка в Царском Селе // Москва в начале XX века М., 1997. С. 334). На бланке его мастерской 1914 года указано, что им созданы иконостасы в Царскосельский и Петербургский «юбилейные» соборы (т. е. возведенные в память 300-летия царствования Дома Романовых) и в церковь, построенную в память Битвы народов под Лейпцигом; он принимал также заказы на исполнение «стенописи в разных стилях» (РГИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 65; воспроизведение бланка - Москва в нач. XX в. 1997. С. 338).

В 1909 году Н.С. Емельянов написал иконы «в духе XVII века» для иконостаса временной церкви во имя прп. Серафима Саровского «собственного Его Императорского Величества конвоя и сводного пехотного полка», которая размещалась на территории, прилегающей к царскосельскому парку. В 1911-1912 годы работал над иконами для иконостаса верхнего храма государева собора в честь Феодоровской иконы Божией Матери в Царском Селе (первоначальный проект храма принадлежал А.Н. Померанцеву, доработка и исполнение - В.А. Покровскому), освященного в 1912 году к празднованию 300-летия Дома Романовых. Пятиярусный иконостас был выполнен по проекту Покровского на московской фирме И.П. Хлебникова (схема иконостаса - РГИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 408). Комитет по построению собора просил В. М. Васнецова взять на себя «труд непосредственной корректуры работы Н.С. Емельянова» (В.М. Васнецов и Д.Н. Ломан (по письмам и документам из фондов РГИА) / Публ., примеч.: А.С. Федотов // Москва в начале XX века С. 337).

По-видимому, из местного ряда этого иконостаса происходит большая икона свт. Алексия, митр. Московского, с 12 клеймами жития, в басменном окладе (ГМИР; похожая икона находится слева от царских врат на фотографии начале XX веке - Там же. С. 331). Кроме иконостаса кисти Н.С. Емельянова принадлежало множество икон, размещавшихся в разных частях храма. По документам известно, что в 1910-1911 годы он исполнил 102 иконы, в т. ч. икону Божией Матери «Знамение» с предстоящими ангелами, «малый крест» для частиц св. мощей, «большой крест» с предстоящими и 4 евангелистами, написал или отреставрировал 41 «древнюю» икону для нижнего пещерного храма во имя прп. Серафима Саровского (РГИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 17, 128-130 об., 187 об.- 188 об., 1912 г.) и др. По картонам Н.С. Емельянова были изготовлены мозаики В.А. Фролова, украсившие наружные стены собора.

Сохранилось несколько икон 1910-1912 годов из Феодоровского собора в Царском Селе (все в собрании ГМИР), подписанных Н.С. Емельяновым, как правило, в правом нижнем углу средника: парные иконы свт. Алексия, митр. Московского, и свт. Петра, митр. Московского, с 12 клеймами жития (обе имеют подпись в правом углу средника: «пис. Н. Емельяновъ 1910 года»); Феодоровская икона Божией Матери в серебряном басменном окладе, изготовленном московским товариществом «П.И. Оловянишникова и сыновья» (см. ст. Оловянишниковы); образ «Перенесение мощей свт. Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бар-град»; иконы «Мч. Трифон», «Сщмч. патриарх Ермоген» («писалъ Н.С. Емельяновъ»), «Мц. Наталия» («писалъ Н.С. Емельяновъ 1911 года»), «Изображение святых, празднуемых [20] октября» с образом в среднике прав. Артемия Веркольского, пораженного молнией, по сторонам - ап. Лука и вмч. Артемий («Пис. Н. Емельяновъ 1910 года»). Подпись иконописца с датой 1913 года стоит на разъемном деревянном пасхальном яйце с изображением Воскресения Христова, прп. Серафима Саровского и Феодоровской иконы Божией Матери (ГМИР).

Как и другие известные мастера того времени, Н.С. Емельянов выполнял не только самостоятельные композиции, но и копии древних икон. Из Феодоровского собора в Царском Селе происходит икона «Покров Пресвятой Богородицы» - список новгородской иконы начала XVI века из собрания Н.П. Лихачёва (ГРМ, см.: Из коллекций акад. Н.П. Лихачева: Кат. выст. / ГРМ. СПб., 1993 год. С. 176-178. Кат. 392); справа внизу на лузге текст: «Копировалъ Н. Емельяновъ 1915 года» (ГМИР).

Подписной образ мучеников Кирика и Иулитты начала XX века (частное собрание) восходит к иконе этих святых с сюжетами жития 80-х годов XVII века предположительно работы Гурия Никитина из церкви во имя прор. Илии в Ярославле (Шесть веков русской иконы: Новые открытия. М., 2007 год. С. 106, 190. Кат. 89). Икона прп. Серафима Саровского на фоне пустыньки в лесу, предположительно написанная Н.С. Емельяновым около 1910 года на металлической пластине (частное собрание; подпись: «Пис. [Н.?] Емельянов»), отличается живописной манерой письма, вставлена в серебряный оклад-ковчег фирмы Хлебникова с углублениями для реликвий. Владельческая надпись связывает бытование памятника с семьей офицера Д.Н. Ломана, старосты Феодоровского собора в Царском Селе.

Вместе с московскими мастерами, выходцами из Мстёры, поставщиком двора Его Императорского Величества В.П. Гурьяновым, братьями М.О. и Г.О. Чириковыми, М.И. Дикарёвым и его сыновьями, Н.С. Емельянов участвовал в создании иконописного убранства собора Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых у Николаевского вокзала в Санкт-Петербурге (1910-1914 годы; архит. С.С. Кричинский). Иконографическая программа убранства верхнего храма принадлежала проф. Н.В. Покровскому, проект 5-ярусного резного иконостаса был сделан Кричинским (образцом для верхних рядов послужил иконостас ц. в честь Грузинской иконы Божией Матери на Варварке в Москве, для нижнего - иконостасы ярославских храмов, см.: Зодчий. 1914. № 11. С. 122-123), осуществлен И.М. Дикарёвым, позолоченная серебряная и латунная басма для икон и иконостаса выполнена товариществом «П.И. Оловянишникова сыновья». Е. написал в 5-й, праотеческий ряд главного иконостаса 12 икон праотцов Адама, Авеля, Еноха, Сифа, Мафусаила, Ноя, Сима, Авраама, Мелхиседека, Исаака, Иакова, Иосифа и, по-видимому, центральный образ Саваофа (все в собрании ГМИР). Его кисти принадлежит также 12 фронтальных изображений архангелов Рафаила (с Товией), Иегудиила, Селафиила, Варахиила, Уриила, ангела-хранителя, 2 ангелов Господних, ангелов начала Господня, власти, господства, престола (ГМИР), созданных для последнего, 5-го яруса придельных иконостасов (по 6 образов в каждом). Возможно, Е. также является автором икон для царских врат этих иконостасов (ЦГИА СПб. Ф. 714. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 6). Однако в др. документах есть упоминания, что врата в левый придел писал М. И. Дикарёв, а в правый - братья Чириковы (Там же. Ф. 826. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 7-7 об.).

Для храма-памятника во имя свт. Алексия Московского в Лейпциге (1911-1913 годы, архитектор В.А. Покровский; освящен 4 октября 1913 года, в день 100-летия Битвы народов) Е. написал иконы на золотых фонах в стиле XVII века в 7-ярусный дубовый иконостас - «усердный дар Войска Донскаго», изготовленный на фирме Хлебникова по рис. Покровского. Храм, образцом для которого послужила шатровая церковь Вознесения Господня в Коломенском, был возведен на участке земли на краю поля сражения (в настоящее время территория города). В храме было 2 этажа, в подклете находились братская могила-склеп с часовней, маленький музей и приходский зал с библиотекой. На 2-м этаже - приходская церковь на 200 человек, в местном ряду по сторонам царских врат помещены образ Спаса Нерукотворного и Смоленская икона Божией Матери в серебряных окладах - копии с тех, которые сопровождали русскую армию в войне с Наполеоном. Для 3-створчатого чеканного киота в часовне иконописец создал большой образ Воскресения Христова и множество икон маленького размера на створках.

Известно, что Н.С. Емельянов вместе с М.И. Дикарёвым и Чириковыми представлял к канонизации патриарха сщмч. Ермогена в 1913 году эскиз его изображения для надгробия в Успенском соборе Московского Кремля, в качестве основы был использован рисунок из Титулярника (впоследствии на раку помещено изображение письма Е.И. Брягина). Сохранилась икона патриарха сщмч. Ермогена (около 1913 года, ГИМ), манера письма которой, по мнению Н.Н. Чугреевой, «напоминает иконы Н.С. Емельянова, работавшего по царским заказам» (Чугреева. 2006 год. С. 94-96. Ил. 11).

В 1912 году Н.С. Емельянов был награжден медалью «За усердие» (РГИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 390, 1914 год), также получил серебряную медаль на владимирской ленте за иконописные работы в Феодоровском соборе в Царском Селе (Там же. Ед. хр. 5. Л. 519 об.- 520). Кроме того, иконописец был удостоен «личной благодарности» имп. мч. Николая II (Там же. Ед. хр. 27. Л. 65, 1914 г.).

Судя по сохранившимся произведениям, Н.С. Емельянов ориентировался преимущественно на образцы древнерусского искусства. Его работы свидетельствуют о владении художественными приемами и техникой древнерусской иконописи, скорректированными под влиянием стиля модерн, о знании традиционной иконографии, о достаточно высоком уровне профессионального мастерства. Однако его живопись лишена артистизма, предстает более графичной и упрощенной при сравнении с произведениями работавших вместе с ним ведущих иконописцев, таких как Гурьянов, Дикарёвы и Чириковы.