ЭМАНСИПАЦИЯ, в древнем Риме (лат. emancipatio)

Юридическая процедура освобождения сына из-под власти отца семейства (pater familias) в древнем Риме .

В Законах XII таблиц , посвященной семейному праву, содержится следующее установление: «Если отец трижды продаст сына, то пусть сын будет свободен [от власти] отца» (IV, 2). Эмансипация – выход из-под власти отца семейства, имевшего полную власть над имуществом и даже жизнью детей – происходила в присутствии представителя властей.

Отец семейства (pater familias) трижды формально продавал своего сына третьему лицу, так называемому отцу по доверию (pater fiduciarius), который клялся, что не будет злоупотреблять полученными правами на сына и не удержит его в своей собственности. После каждой из трех продаж отец по доверию ремансипировал сына отцу семейства, после чего тот давал свободу сыну, и тот выходил из-под власти отца (patria potestas). Пройдя эмансипацию, сын становился законным наследником (sui juris).

Несмотря на крайне архаический характер, эта церемонию существовала все время истории Рима. Император Анастасий в 502 г. ввел эмансипацию по рескрипту императора, и только в правление Юстиниана она была заменена на простое заявление перед судьей.

Эмансипация была вызвана стремлением не допустить дробления наследственного хозяйства, которое в полном объеме передавалось только одному наследнику.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев