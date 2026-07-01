ЭМАНСИПАЦИЯ (лат. emancipatio)

Отказ от зависимостей, ограничений.

Институт Э. возник в римском праве как антипод манципации - обряда, с помощью которого римские граждане совершали сделки с вещами и лицами, включая их куплю-продажу. С помощью Э. дети и внуки освобождались из-под власти патерфамилиаса (главы семьи). Их в присутствии 5 свидетелей и весодержателя отпускали на волю, наделяя таким образом всеми признаками правоспособности. В гражданское законодательство РФ термин "Э." был введен только с принятием в 1994г. части первой ГК РФ. В соответствии со ст. 27 ГКРФ несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Э. производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда.

Смотреть также ст. Эмансипация в Древнем Риме .

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