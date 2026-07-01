ЕЛОВКА

ЕЛОВКА - группа археологических памятников в Среднем Приобье.

Рас­по­ла­га­ет­ся по ле­во­му бе­ре­гу об­ской про­то­ки Си­ман у деревни Елов­ка (Ко­жев­ни­ков­ский район Том­ской области Рос­сии). Ис­сле­до­ва­ния В.И. Ма­тю­щен­ко в 1959-1962 годах, 1965-1969 годах, 1974 году, 1979-1982 годах. Ма­те­риа­лы из Еловки по­слу­жи­ли ос­но­вой для вы­де­ле­ния М.Ф. Ко­са­ре­вым и В.И. Ма­тю­щен­ко елов­ской куль­ту­ры (ЕК) фи­на­ла позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка, вхо­див­шей в об­ласть гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры Си­би­ри. На по­се­ле­нии Еловка есть ма­те­риа­лы са­мусь­ской куль­ту­ры и ан­д­ро­нов­ской куль­ту­ры, изу­че­ны по­лу­зем­лян­ки (в цен­тре од­ной очаг из кам­ней), где со­че­та­ет­ся ке­ра­ми­ка ЕК и ир­мен­ской куль­ту­ры, по­гре­бе­ния ран­не­го же­лез­но­го ве­ка. На кур­ган­ном мо­гиль­ни­ке Еловка I (60 мо­гил) в основном по­гре­бе­ния ЕК, есть ир­мен­ские и X-XIII веков (с час­тя­ми кон­ско­го ске­ле­та). На мо­гиль­ни­ке Еловка II (453 мо­ги­лы) в за­пад­ной (кур­ган­ной) час­ти в основном по­гре­бе­ния ир­мен­ской куль­ту­ры, в во­сточ­ной (грун­то­вой) - ан­д­ро­нов­ской (фё­до­ров­ской) куль­ту­ры (чер­но­озёр­ско-том­ский ва­ри­ант ан­д­ро­нов­ской общ­но­сти по М.Ф. Ко­са­ре­ву) и ЕК, несколько мо­гил са­мусь­ской куль­ту­ры и ран­не­го же­лез­но­го ве­ка . Мо­гиль­ни­ки в Еловке при­над­ле­жат ря­ду круп­ней­ших меж­пле­мен­ных нек­ро­по­лей позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка Западной Си­би­ри, от­ра­жаю­ще­му про­цесс «ан­д­ро­ни­за­ции» ле­со­степ­но­го и юж­но­та­ёж­но­го на­се­ле­ния. Ир­мен­ские древ­но­сти из Еловки от­но­сят­ся к наи­бо­лее се­вер­ным в ареа­ле этой куль­ту­ры и от­ра­жа­ют про­цесс её взаи­мо­дей­ст­вия с елов­ской куль­ту­рой.

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