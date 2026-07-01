ЕЛОВКА
ЕЛОВКА - группа археологических памятников в Среднем Приобье.
Располагается по левому берегу обской протоки Симан у деревни Еловка (Кожевниковский район Томской области России). Исследования В.И. Матющенко в 1959-1962 годах, 1965-1969 годах, 1974 году, 1979-1982 годах. Материалы из Еловки послужили основой для выделения М.Ф. Косаревым и В.И. Матющенко еловской культуры (ЕК) финала позднего бронзового века, входившей в область гребенчато-ямочной керамики культуры Сибири. На поселении Еловка есть материалы самусьской культуры и андроновской культуры, изучены полуземлянки (в центре одной очаг из камней), где сочетается керамика ЕК и ирменской культуры, погребения раннего железного века. На курганном могильнике Еловка I (60 могил) в основном погребения ЕК, есть ирменские и X-XIII веков (с частями конского скелета). На могильнике Еловка II (453 могилы) в западной (курганной) части в основном погребения ирменской культуры, в восточной (грунтовой) - андроновской (фёдоровской) культуры (черноозёрско-томский вариант андроновской общности по М.Ф. Косареву) и ЕК, несколько могил самусьской культуры и раннего железного века. Могильники в Еловке принадлежат ряду крупнейших межплеменных некрополей позднего бронзового века Западной Сибири, отражающему процесс «андронизации» лесостепного и южнотаёжного населения. Ирменские древности из Еловки относятся к наиболее северным в ареале этой культуры и отражают процесс её взаимодействия с еловской культурой.