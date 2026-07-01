EЛЬНИНСКАЯ НАСТУПAТЕЛЬНАЯ ОПЕРAЦИЯ 1941

Ельнинская наступательная операция 1941 — наступление войск 24-й армии.

Наступление войск 24-й армии (генерал-майор К. И. Ракутин) советского Резервного фронта (генерал армии Г.К. Жуков ), проведенное 30 августа — 8 сентября 1941 в ходе Смоленской оборонительной операции 1941 . К операции привлекались 9 дивизий 24-й армии (60 тыс. человек, до 800 орудий и минометов, 35 танков). Им противостояли соединения и части немецкой 4-й армии (генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге , около 70 тыс. человек, 50 орудий и минометов, до 40 танков). В ходе Смоленского сражения противник вынудил советские войска отойти к концу августа на рубеж Великие Луки, р. Вопь, Ярцево, восточнее Ельни, р. Десна. В районе Ельни образовался выступ шириной около 30 км и глубиной 26 км, вклинившийся в линию обороны советских войск. Отсюда противник планировал возобновить наступление на Москву. 25 августа Ставка Верховного Главнокомандования поставила армиям Западного (маршал С.К. Тимошенко ) и Резервного фронтов задачу нанести ряд сильных контрударов с целью разгрома врага на Смоленском направлении. Резервный фронт войсками своего левого крыла должен был ликвидировать ельнинский выступ и в дальнейшем развивать наступление на Починок и Рославль. Большой вклад в подготовку и артиллерийское обеспечение предстоящей наступательной операции внес начальник артиллерии Резервного фронта генерал-майор Л.А. Говоров , создавший перевес над противником по артиллерии.

30 августа 24-я армия перешла в наступление. В течение 5 дней противник упорно сопротивлялся, вводя оперативные резервы. В ночь на 5 сентября части 24-й армии внезапно атаковали вражеские войска и, сломив их сопротивление, вынудили к поспешному отступлению. В ночь с 5 на 6 сентября частями 19-й стрелковой дивизии (генерал-майор Я. Г. Котельников) был освобожден г. Ельня, а к 9 сентября советские войска продвинулись на запад на 24 км и вышли на рубеж восточнее Плотки, р. Стряна, западнее Стряны. Ельнинский выступ был ликвидирован, но развить дальнейшее наступление не удалось из-за недостатка сил. В результате Е. н. о. войска 24-й армии нанесли поражение двум танковым, одной моторизованной и семи пехотным дивизиям противника. Этому успеху способствовали наступательные действия 16-й (генерал-майор К.К. Рокоссовский ) и 20-й (генерал-лейтенант М.Ф. Лукин) армий Западного фронта на смоленском и 43-й армии (генерал-майор Д.М. Селезнёв, генерал-лейтенант И.А. Богданов, генерал-майор П.П. Собенников) Резервного фронта на рославльском направлениях. Е. н. о. — одна из первых наступательных операций Великой Отечественной войны , в которой удалось прорвать сильную оборону противника и освободить значительную по размерам территорию. Гитлеровские войска были задержаны на дальних подступах к Москве и потеряли 45 тыс. убитыми, ранеными и пленными. Потери 24-й армии составили 17 тыс. человек

Лит.: Бои за Ельню. Сборник статей и очерков. Новосибирск, 1941; История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941—1945. Т. 2. М., 1961; Ельня. Рождение гвардии. М., 1975; Терехов А. Ф., Скирдо М. П., Миронов А. К. Гвардейская Таманская. 2-е изд. М., 1972; Хорошилов Г., Баженов А. Ельнинская наступательная операция 1941 // Военно-исторический журнал. 1974. № 9; Лубягов М. Д. Под Ельней в сорок первом. Смоленск, 2005.