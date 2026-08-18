ЭЛЛИНИЗМ

Период в истории Античности, длившийся со времени смерти Александра Македонского (323 до н. э.) до установления римского господства на территории восточного Средиземноморья. Термин был введен в историографию немецким историком И.Г. Дройзеном благодаря работе «История эллинизма» (1836-1843).

Особенностью эллинистического периода явилось широкое распространение греческого языка и культуры в государствах Ближнего и Среднего Востока, где после смерти Александра Македонского к власти пришли бывшие военачальники полководца – диадохи. Ни один из них так и не смог одержать решительной победы над всеми остальными и только в 301 году до н. э., империя была окончательно разделена после серии военных конфликтов. Появилось три крупных державы на ее территории: Египет, Македония, государство Селевкидов, включавшее Сирию, Месопотамию, Иран. Тем не менее, власть в них была закреплена за представителями македонской правящей династии, а многочисленные греки и македоняне, переселившиеся с Балкан, стали играть основную роль в государственном управлении. Другой чертой эллинизма было принятие монархического государственного строя, полисы сохранили лишь внутреннюю автономию. Несмотря на распад единой империи Александра Македонского, сохранились интенсивные торговые связи по всему Средиземноморью и Ближнему Востоку, чему способствовала единая финансовая система. Эллинистические государства, несмотря на вражду и даже войны, оставались частью единого греческого мира. Происходило взаимное проникновение культур, так в Египте появились традиционные греческие сельскохозяйственные культуры (виноград, твердая пшеница, оливки). При новых правителях шло активное строительство и перестройка городов, греки создают целые городские комплексы, имевшие регулярную планировку и включающие дворцы, храмы, библиотеки. Большая часть зданий возводилась по греческим образцам (архаика, классика), но в строительстве храмов и жилых зданий использовались элементы местной культуры. Именно в этот период был возведен Александрийский маяк и Колосс Родосский.

На протяжении III-I веков до н. э. на всем пространстве восточного Средиземноморья шел активный процесс эллинизации, связанный не только с экономикой и политикой, но и культурой. Местное население учило греческий язык, знакомилось с греческими обычаями и традициями. В Александрии и Пергаме были открыты крупнейшие библиотеки своего времени, при которых функционировали академии, обучавшие писцом и грамматиков-текстологов. Александрия стала подлинным научным и культурным центром эллинистического мира. Выдающиеся достижения в математике и астрономии связаны с именами Евклида, Архимеда и др. Евклид создал труд «Начало» с изложением всех знаний своего времени, которые впоследствии легли в основу элементарной математики. Наряду с точными науками развивался театр и литература. Большое внимание уделялось истории и текстологии. Греко-македонская знать, вставшая во главе государств, стала основным проводником влияния греческой культуры. Этот процесс затронул, как правило, местную знать и городское население. При этом сельское население в основном сохраняло свои обычаи и культуру. Но постепенно с середины II в. до н.э. крупные эллинистические государства начинают слабеть и распадаться. Этим умело стал пользоваться Рим, разгромивший Македонию и греческие полисы на Балканах. Ослаблением государств также воспользовалась Парфянское царство, в котором греческая знать была отодвинута от управления страной, присоединившая территории вплоть до Евфрата. Любопытно, что именно в Парфии историки находят истоки зарождения феодальных отношений восточного типа. В 30 г. до н.э. Рим овладел Египтом, что принято считать окончанием периода эллинистического этапа развития Древней Греции.