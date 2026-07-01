ЕЛЛИНЕК ГЕОРГ

ЕЛЛИНЕК ГЕОРГ - немецкий государствовед.

Ро­дил­ся в се­мье из­вест­но­го иудей­ско­го ве­ро­учи­те­ля Адоль­фа Ел­ли­не­ка (1821-1893). Профессор Вен­ско­го (1883), Ба­зель­ско­го (1889), Гей­дель­берг­ско­го (1891-1911) уни­вер­си­те­тов.

Пред­ста­ви­тель юри­дического по­зи­ти­виз­ма . Го­су­дар­ст­во, по Еллинеку - не толь­ко пра­во­вой ин­сти­тут, а со­ци­аль­ный факт, ор­га­ни­за­ция пуб­лич­ной вла­сти, по­это­му его сле­ду­ет изу­чать как ме­то­да­ми юрис­пру­ден­ции, так и ме­то­да­ми со­цио­ло­гии. Еллинек вы­дви­нул кон­цеп­цию са­мо­ог­ра­ни­че­ния го­су­дар­ст­ва нор­ма­ми (за­ко­на­ми), соз­да­вае­мы­ми са­мим го­су­дар­ст­вом, ко­то­рые свя­зы­ва­ют и его са­мо, чем дос­ти­га­ет­ся пра­во­вое са­мо­ог­ра­ни­че­ние го­су­дар­ст­ва. Еллинек был про­тив­ни­ком идеи пра­во­во­го го­су­дар­ст­ва, ибо счи­тал эту идею рав­но­знач­ной тре­бо­ва­нию от­ме­ны го­су­дар­ст­ва. Ос­но­ву объ­ек­тив­но­го су­ще­ст­во­ва­ния го­су­дар­ст­ва ви­дел в триа­де «тер­ри­то­рия - на­род - вла­сти­тель».

Со­глас­но Еллинеку, пра­во - «внут­ри­че­ло­ве­че­ское яв­ле­ние». Пра­вом яв­ля­ет­ся то, что при­зна­ёт­ся та­ко­вым по убе­ж­де­нию че­ло­ве­ка, по его субъ­ек­тив­но­му при­зна­нию. Важ­на мысль Еллинека о свя­зи ча­ст­но­го пра­ва и пуб­лич­ных субъ­ек­тив­ных прав че­ло­ве­ка. По­ли­ти­ко-пра­во­вая кон­цеп­ция Еллинека дос­та­точ­но про­ти­во­ре­чи­ва: оп­ре­де­ляя го­су­дар­ст­во че­рез пра­во, Еллинек, в свою оче­редь, пра­во объ­яс­ня­ет по­сред­ст­вом го­су­дар­ст­ва.

Основные политические и пра­во­вые идеи Еллинека из­ло­же­ны в тру­дах: «Уче­ние о го­су­дар­ст­вен­ных сою­зах» (1882), «За­кон и указ» (1887), «Сис­те­ма субъ­ек­тив­ных пуб­лич­ных прав» (1892), «Дек­ла­ра­ция прав че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на» (1895), «Об­щее уче­ние о го­су­дар­ст­ве» (1900). Взгля­ды Еллинека ока­за­ли за­мет­ное влия­ние на раз­ви­тие ев­ро­пей­ских (в том чис­ле российских) по­ли­ти­ко-юри­дических зна­ний начала XX века.