ЕЛЛИНЕК ГЕОРГ
ЕЛЛИНЕК ГЕОРГ - немецкий государствовед.
Родился в семье известного иудейского вероучителя Адольфа Еллинека (1821-1893). Профессор Венского (1883), Базельского (1889), Гейдельбергского (1891-1911) университетов.
Представитель юридического позитивизма. Государство, по Еллинеку - не только правовой институт, а социальный факт, организация публичной власти, поэтому его следует изучать как методами юриспруденции, так и методами социологии. Еллинек выдвинул концепцию самоограничения государства нормами (законами), создаваемыми самим государством, которые связывают и его само, чем достигается правовое самоограничение государства. Еллинек был противником идеи правового государства, ибо считал эту идею равнозначной требованию отмены государства. Основу объективного существования государства видел в триаде «территория - народ - властитель».
Согласно Еллинеку, право - «внутричеловеческое явление». Правом является то, что признаётся таковым по убеждению человека, по его субъективному признанию. Важна мысль Еллинека о связи частного права и публичных субъективных прав человека. Политико-правовая концепция Еллинека достаточно противоречива: определяя государство через право, Еллинек, в свою очередь, право объясняет посредством государства.
Основные политические и правовые идеи Еллинека изложены в трудах: «Учение о государственных союзах» (1882), «Закон и указ» (1887), «Система субъективных публичных прав» (1892), «Декларация прав человека и гражданина» (1895), «Общее учение о государстве» (1900). Взгляды Еллинека оказали заметное влияние на развитие европейских (в том числе российских) политико-юридических знаний начала XX века.