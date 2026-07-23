ЭЛЛИН

ЭЛЛИН, ГЕЛЛЕН (др.-греч. Ἕλλην) - в древнегреческой мифологии легендарный царь царь Фессалии, прародитель эллинов.

Эллин – внук Прометея и Климены, а также Эпиметея и Пандоры; сын Девкалиона и Пирры, единственных из людей, спасшихся после потопа. По одной из версий мифа, его отцом был Зевс. Его женой была нимфа Орсеида, от которой он имел сыновей Эола , Дора и Ксуфа (Apollod., I, 7, 2-3).

Эллина считали мифическим родоначальником элиинов, он – эпоним Эллады. Его сыновья и внуки – эпонимы и родоначальники главных греческих племен: от Эола происходят эолийцы, от Дора – дорийцы, от сыновей Ксуфа Иона и Ахея – соответственно ионийцы и ахейцы. Миф об Эллине относится к этиологическим мифам, в нем подчеркивается единства происхождения греческих племен.

Иллюстрация :

Девкалион и Пирра. Гравюра Вергила Солиса к «Метаморфозам» Овидия (I, 347-315).