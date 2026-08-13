ЕЛИЗОВСКИЙ МУЗЕЙ

Елизовский районный краеведческий музей был открыт в 1987 году на базе Народного музея "Боевой и трудовой славы" города Елизово.

В музее функционируют следующие залы: зал этнографии (коренное население Камчатки, эмигранты - Корея ); зал современной истории ( репрессии 1930-х - 50-х годов); зал демократических движений на Камчатке ( афганская война ); зал природы и природных ресурсов Камчатки, включая информацию по Долине гейзеров, экологии, природоохранных территорий Камчатки; залы антропологии и археологии.

При музее создан этнический клуб "Уйритчах" по изучению ительменского, корякского, эвенского и чукотского языков.

Иллюстрации :

Елизовский районный краеведческий музей.