ЕЛИЗОВО
ЕЛИЗОВО - город в России, в южной части Камчатской области, центр Елизовского района.
Население 40,1 тыс. человек (2006). Расположен на реке Авача, в 30 км от города Петропавловск-Камчатский. Через Елизово проходит автотрасса Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск. Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского.
Возник около 1848 года на месте ительменского поселения как село Старый Острог. В 1897 году село переименовано в Завойко в честь В.С. Завойко. С 1924 года называется Елизово (в честь командира партизанского отряда Г.М. Елизова, погибшего на Камчатке в 1922 году). С 1949 года районный центр, с 1975 года город. Зоопарк (1983). Предприятия лесной («Камчатлес-холдинг» - пиломатериалы и др.) и пищевой промышленности.
Близ Елизово - горнолыжный центр «Гора Морозная»; в селе Паратунка - Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН (1987); одноименный бальнеогрязевой курорт. В районе - лесозаготовки.