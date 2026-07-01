ЕЛИЗОВО

ЕЛИЗОВО - город в России, в южной части Камчатской области, центр Елизовского района.

Население 40,1 тыс. человек (2006). Рас­по­ло­жен на реке Ава­ча, в 30 км от города Пе­тро­пав­ловск-­Кам­чат­ский. Че­рез Елизово про­хо­дит ав­то­трас­са Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский - Усть-­Кам­чатск. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Пе­тро­пав­лов­ска-Кам­чат­ско­го.

Воз­ник около 1848 года на мес­те итель­мен­ско­го по­се­ле­ния как село Ста­рый Ост­рог. В 1897 году се­ло пе­ре­име­но­ва­но в За­вой­ко в честь В.С. За­вой­ко. С 1924 года на­зы­ва­ет­ся Елизово (в честь ко­ман­ди­ра пар­ти­зан­ско­го от­ря­да Г.М. Ели­зо­ва, по­гиб­ше­го на Кам­чат­ке в 1922 году). С 1949 года рай­он­ный центр, с 1975 года го­род. Зоо­парк (1983). Пред­при­ятия лес­ной («Кам­чат­лес-хол­динг» - пи­ло­ма­те­риа­лы и др.) и пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

Близ Елизово - гор­но­лыж­ный центр «Го­ра Мо­роз­ная»; в селе Па­ра­тун­ка - Институт космофизических ис­сле­до­ва­ний и рас­про­стра­не­ния ра­дио­волн ДВО РАН (1987); од­но­именный баль­не­ог­ря­зе­вой ку­рорт. В рай­оне - ле­со­за­го­тов­ки.

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