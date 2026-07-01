ЭЛИЗИУМ, ЭЛИСИУМ, ЭЛИЗИЙ (др.-греч. Ἠλύσιον [πεδίον], лат. [campus] Elysium)

В древнегреческой мифологии страна блаженства, место обитания душ героев и праведных людей после смерти.

Согласно Гомеру , Элизиум или Елисейский поля – область на краю обитаемого мира, где протекает река Океан и куда переносятся любимые богами герои после смерти: например, там оказывается Менелай как супруг Елены и зять Зевса (Od., IV, 561-569). Там оказываются также Елена, основатель Фив Кадм, Пелей, Ахилл и др. (Pind. Ol., II, 78-83). Однако Радамант , известный своей справедливостью и мудростью, поводил там блаженную жизнь (Od., IV, 563) или еще при жизни правил там вместе с Кроном (Pind. Ol., II, 75-77). В описании Гомера, Элизиум – край, «Где пробегают светло беспечальные дни человека, / Где ни метелей, ни ливней, ни хладов зимы не бывает; / Где сладкошумно летающий веет Зефир, Океаном /С легкой прохладой туда посылаемый людям блаженным» (IV, 565-569, пер. Н. Гнедича)

Представление об Элизиуме соотносилось с понятием об «Островах блаженных» , которые упоминает Гесиод (Opp. et dies, 166-173) и другие античные авторы.

Постепенно, с окончательным оформлением идеи о посмертном воздаянии, Элизиум как часть Аида противопоставляется Тартару. Так, Вергилий, основываясь на греческой традиции (поэмах Гомера, диалоге Платона «Федр») разделяет Аид на Элизиум, куда отправляются праведники, отважные воины и герои, и Тартар, где обитают после смерти нечестивцы (Aen., VI, 542-543; 638-665).

Иллюстрации :

1. Элизиум. Л. Бакст. 1906;

2. Елисейские поля. Картина К. Швабе. 1903.

Автор статьи: О.В. Кулишова