ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ БАРОККО
ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ БАРОККО - стиль архитектуры и искусства в России середины XVIII века, разновидность стиля барокко.
Преобладающее в петровском барокко воздействие голландскго зодчества и искусства уже в эпоху императрицы Анны Ивановны сменилось усилением французских, немецких и итальянских влияний (приезд в Санкт-Петербург Л. Каравака, П. Ротари, Я. Штелина, братьев Г.К. и И.Ф. Гроот, Л. Токке); эта тенденция достигла апогея в царствование императрицы Елизаветы Петровны (отсюда - название стиля). Рост и укрепление абсолютной монархии в России определили торжественность, репрезентативность, пространственный размах регулярных ансамблей середины XVIII века как в градостроительстве, так и в садово-парковом искусстве. Велось широкое строительство императорских дворцов (в Санкт-Петербурге, Петергофе и Царском Селе), храмов и монастырей (Смольный монастырь в Санкт-Петербурге), усадеб русских аристократов. Во внутреннем убранстве дворцов театрализованная патетика барокко сочетается (особенно в поздний период Елизаветинского барокко) с «монументализированными» формами рококо, оказавшего воздействие и на развитие декоративно-прикладного искусства эпохи. Такой синтез традиций европейского барокко, классицизма XVII века и (в ряде произведений) русского зодчества наиболее ярко проявился в творчестве крупнейшего зодчего этого времени - Б.Ф. Растрелли; значительными архитекторами эпохи были также Ф.С. Аргунов (смотри Аргуновы), К.И. Бланк, Д.В. Ухтомский, С.И. Чевакинский и др. Театрализация придворной жизни нашла отражение в пышном оформлении празднеств, церемоний и спектаклей (Дж. Валериани и др.).
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Елизаветинское барокко. «Красные воротав Москве» (1753-1757; архитектор Д.В. Ухтомский; снесены в 1928 году). Офорт (раскрашен акварелью) Ф. Дюрфельдта (по рисунку М.И. Махаева, 1763). Начало 1790-х годов. Исторический музей (Москва). Архив БРЭ.