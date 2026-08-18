ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ БАРОККО

ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ БАРОККО - стиль архитектуры и искусства в России середины XVIII века, разновидность стиля барокко .

Пре­об­ла­даю­щее в пет­ров­ском ба­рок­ко воз­дей­ст­вие голландскго зод­че­ст­ва и искусства уже в эпо­ху императрицы Ан­ны Ива­нов­ны сме­ни­лось уси­ле­ни­ем французских, немецких и итальянских влия­ний (при­езд в Санкт-Пе­тер­бург Л. Ка­ра­ва­ка, П. Ро­та­ри, Я. Ште­ли­на, братьев Г.К. и И.Ф. Гро­от, Л. Ток­ке); эта тен­ден­ция дос­тиг­ла апо­гея в цар­ст­во­ва­ние императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны (от­сю­да - название сти­ля). Рост и ук­ре­п­ле­ние аб­со­лют­ной мо­нар­хии в Рос­сии оп­ре­де­ли­ли тор­же­ст­вен­ность, ре­пре­зен­та­тив­ность, про­стран­ст­вен­ный раз­мах ре­гу­ляр­ных ан­самб­лей середины XVIII века как в гра­до­строи­тель­ст­ве, так и в са­до­во-­пар­ко­вом искусстве. Ве­лось ши­ро­кое строи­тель­ст­во императорских двор­цов (в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Пе­тер­го­фе и Цар­ском Се­ле), хра­мов и мо­на­сты­рей (Смоль­ный монастырь в Санкт-Пе­тер­бур­ге), уса­деб русских ари­сто­кра­тов. Во внутреннем уб­ран­ст­ве двор­цов те­ат­ра­ли­зо­ван­ная па­те­ти­ка ба­рок­ко со­че­та­ет­ся (осо­бен­но в позд­ний пе­ри­од Елизаветинского барокко) с «мо­ну­мен­та­ли­зи­ро­ван­ны­ми» фор­ма­ми ро­ко­ко, ока­зав­ше­го воз­дей­ст­вие и на раз­ви­тие де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства эпо­хи. Та­кой син­тез тра­ди­ций ев­ропейского ба­рок­ко, клас­си­циз­ма XVII века и (в ря­де про­из­ве­де­ний) русского зод­че­ст­ва наи­бо­лее яр­ко про­явил­ся в твор­че­ст­ве круп­ней­ше­го зод­че­го это­го вре­ме­ни - Б.Ф. Рас­трел­ли; зна­чи­тель­ны­ми ар­хи­тек­то­ра­ми эпо­хи бы­ли так­же Ф.С. Ар­гу­нов (смотри Ар­гу­но­вы), К.И. Бланк, Д.В. Ух­том­ский, С.И. Че­ва­кин­ский и др. Те­ат­ра­ли­за­ция при­двор­ной жиз­ни на­шла от­ра­же­ние в пыш­ном оформ­ле­нии празд­неств, це­ре­мо­ний и спек­так­лей (Дж. Ва­ле­риа­ни и др.).

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

Ели­за­ве­тин­ское ба­рок­ко. «Крас­ные во­ро­тав Мо­ск­ве» (1753-1757; ар­хи­тек­тор Д.В. Ух­том­ский; сне­се­ны в 1928 году). Офорт (рас­кра­шен ак­ва­ре­лью) Ф. Дюр­фельд­та (по ри­сун­ку М.И. Ма­хае­ва, 1763). Начало 1790-х годов. Ис­то­ри­че­ский му­зей (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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