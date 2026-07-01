ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ КОМПЛЕКС

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ КОМПЛЕКС - городище и могильники меотской археологической культуры на краю надпойменной террасы правого берега реки Кубань, на юго-восточной окраине станицы Елизаветинская.

От­но­сит­ся к сред­не­ме­от­ско­му пе­рио­ду (IV-1-я половина I века до н. э.), не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют, что он воз­ник в V веке. Впер­вые упо­мя­нут в «Ар­хео­ло­ги­че­ской кар­те Ку­бан­ской об­лас­ти» Е.Д. Фе­ли­цы­на (1882); Елизаветинский комплекс ис­сле­до­ва­ли Н.И. Ве­се­лов­ский (1912-1915, 1917), М.В. По­кров­ский и Н.В. Ан­фи­мов (1928-1934), Ю.С. Кру­школ (1928-1929), В.А. Го­род­цов (1934-1936), В.П. Ши­лов (1952). Тре­уголь­ное го­ро­ди­ще (слои IV-III и II-I века) пло­ща­дью около 109 тысяч м2. В его центральной час­ти - «за­пад­ный» (че­ты­рёх­уголь­ный, 45:28 м) и «вос­точ­ный» (круг­лый, диа­мет­ром 26 м) хол­мы, ок­ру­же­ны рвом ши­ри­ной до 10 м, раз­де­ле­ны рвом до 20 м. Центральная и при­ле­гаю­щая час­ти с се­ве­ра и вос­то­ка за­щи­ще­ны ов­ра­га­ми. Се­ве­ро-за­пад­нее на­хо­дит­ся грун­то­вый мо­гиль­ник, вос­точ­нее - кур­ган­ный. От северного ов­ра­га к из­лу­чи­не ста­ро­го рус­ла Ку­ба­ни про­хо­дил ров и вал дли­ной 1460 м, при­кры­вав­ший по­се­ле­ние, кур­ган­ный и часть грун­то­во­го мо­гиль­ни­ка, уго­дья. Вы­яв­ле­ны ос­тат­ки гли­но­бит­ных плет­нё­вых по­стро­ек, хо­зяйственные ямы, гон­чар­ные пе­чи, пло­щад­ки, «це­мен­ти­ро­ван­ные» пес­ком и фраг­мен­та­ми ке­ра­ми­ки , ме­ст­ная се­ро- и крас­но­гли­ня­ная, в основном кру­го­вая, ке­ра­ми­ка (кув­ши­ны, круж­ки, куб­ки, мис­ки, горш­ки; также ткац­кие и ры­бо­лов­ные гру­зи­ла, облицовочная плит­ка и т. д.), греческие ам­фо­ры, ой­но­хойи, гид­рии, кан­фа­ры, тер­ра­ко­то­вые ста­ту­эт­ки, гор­го­ней­о­ны с по­зо­ло­той и т. д. (в том числе чер­но­ла­ко­вые и рас­пис­ные), жер­но­ва (пря­мо­уголь­ные пли­ты с пря­мо­уголь­ны­ми ще­ля­ми), сот­ни бос­пор­ских мо­нет. На грун­то­вом мо­гиль­ни­ке по­гре­бе­ния в глу­бо­ких ямах, вы­тя­ну­ты на спи­не (еди­нич­ны скор­чен­ные), го­ло­вой на вос­ток, с обиль­ным ин­вен­та­рём: ке­ра­ми­ка (в том числе им­порт­ная), брон­зо­вые и зо­ло­тые ук­ра­ше­ния, бу­сы, ору­жие, мо­не­ты («обол Ха­ро­на»), кос­ти ко­ро­вы, ов­цы и др. На кур­ган­ном - по­гре­бе­ния знат­ных ме­о­тов с воо­руженными слу­га­ми и за­ви­си­мы­ми жен­щи­на­ми; рас­по­ла­га­лись в кры­тых брёв­на­ми де­ре­вян­ных и ка­мен­ных скле­пах с длин­ны­ми дро­мо­са­ми (в од­ном - ко­лес­ни­ца, за­пря­жён­ная ло­шадь­ми); в мо­ги­лах и под на­сы­пью от 20 до 200 кос­тя­ков ло­ша­дей. 6 ис­сле­до­ван­ных кур­га­нов ог­раб­ле­ны; сре­ди со­хра­нив­ших­ся на­хо­док - же­лез­ные ме­чи, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел, че­шуй­ча­тые пан­ци­ри, брон­зо­вая ки­ра­са с изо­бра­же­ни­ем гор­го­ны Ме­ду­зы (смотри рисунок), щи­ты, по­кры­тые же­лез­ны­ми по­ло­са­ми, уз­деч­ные на­бо­ры из брон­зы и же­ле­за, крас­но­фи­гур­ная ам­фо­ра V века (та­кие по­лу­ча­ли по­бе­ди­те­ли Па­на­фи­ней­ских игр ). Основное на­се­ле­ние - ме­о­ты, так­же жи­ли гре­ки из Бос­пор­ско­го го­су­дар­ст­ва, ос­но­вав­шие в рам­ках Елизаветинского комплекса эм­по­рий. В 2 км к во­сто­ку от Ели­за­ве­тин­ской - ещё од­но (не­боль­шое) го­ро­ди­ще (№ 2) и грун­то­вый мо­гиль­ник с ма­те­риа­ла­ми ме­от­ской куль­ту­ры, позд­не­го сар­мат­ско­го вре­ме­ни и V-VI веков (ис­сле­до­ва­ния Н.В. Ан­фи­мо­ва в 1966 году и И.Н. Ан­фи­мо­ва в 1978).

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