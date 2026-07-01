ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ КОМПЛЕКС
ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ КОМПЛЕКС - городище и могильники меотской археологической культуры на краю надпойменной террасы правого берега реки Кубань, на юго-восточной окраине станицы Елизаветинская.
Относится к среднемеотскому периоду (IV-1-я половина I века до н. э.), некоторые исследователи считают, что он возник в V веке. Впервые упомянут в «Археологической карте Кубанской области» Е.Д. Фелицына (1882); Елизаветинский комплекс исследовали Н.И. Веселовский (1912-1915, 1917), М.В. Покровский и Н.В. Анфимов (1928-1934), Ю.С. Крушкол (1928-1929), В.А. Городцов (1934-1936), В.П. Шилов (1952). Треугольное городище (слои IV-III и II-I века) площадью около 109 тысяч м2. В его центральной части - «западный» (четырёхугольный, 45:28 м) и «восточный» (круглый, диаметром 26 м) холмы, окружены рвом шириной до 10 м, разделены рвом до 20 м. Центральная и прилегающая части с севера и востока защищены оврагами. Северо-западнее находится грунтовый могильник, восточнее - курганный. От северного оврага к излучине старого русла Кубани проходил ров и вал длиной 1460 м, прикрывавший поселение, курганный и часть грунтового могильника, угодья. Выявлены остатки глинобитных плетнёвых построек, хозяйственные ямы, гончарные печи, площадки, «цементированные» песком и фрагментами керамики, местная серо- и красноглиняная, в основном круговая, керамика (кувшины, кружки, кубки, миски, горшки; также ткацкие и рыболовные грузила, облицовочная плитка и т. д.), греческие амфоры, ойнохойи, гидрии, канфары, терракотовые статуэтки, горгонейоны с позолотой и т. д. (в том числе чернолаковые и расписные), жернова (прямоугольные плиты с прямоугольными щелями), сотни боспорских монет. На грунтовом могильнике погребения в глубоких ямах, вытянуты на спине (единичны скорченные), головой на восток, с обильным инвентарём: керамика (в том числе импортная), бронзовые и золотые украшения, бусы, оружие, монеты («обол Харона»), кости коровы, овцы и др. На курганном - погребения знатных меотов с вооруженными слугами и зависимыми женщинами; располагались в крытых брёвнами деревянных и каменных склепах с длинными дромосами (в одном - колесница, запряжённая лошадьми); в могилах и под насыпью от 20 до 200 костяков лошадей. 6 исследованных курганов ограблены; среди сохранившихся находок - железные мечи, наконечники копий и стрел, чешуйчатые панцири, бронзовая кираса с изображением горгоны Медузы (смотри рисунок), щиты, покрытые железными полосами, уздечные наборы из бронзы и железа, краснофигурная амфора V века (такие получали победители Панафинейских игр). Основное население - меоты, также жили греки из Боспорского государства, основавшие в рамках Елизаветинского комплекса эмпорий. В 2 км к востоку от Елизаветинской - ещё одно (небольшое) городище (№ 2) и грунтовый могильник с материалами меотской культуры, позднего сарматского времени и V-VI веков (исследования Н.В. Анфимова в 1966 году и И.Н. Анфимова в 1978).
Иллюстрации:
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