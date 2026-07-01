ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ КРЕПОСТЬ

Русские на Гавайях

Первый визит русских на Гавайские о-ва состоялся в 1804 г. в ходе кругосветной экспедиции, которую возглавлял Н.П. Резанов. На «Надежде» и «Неве» сюда прибыли отряды И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Установлены контакты с враждующими группами, одна из которых (король Каумуалии) высказалась за возможность перехода в российское подданство, если Россия выступит защитником ее от посягательств другой группы (король Камеамеа). Началась торговля между туземцами и Российско-Американской компанией (РАК).

Русский форт

В январе 1815 г. возле о. Кауаи произошло кзадержание «Беринга» с товаром на сумму 100 тыс. руб. Груз оказался в руках Каумуалии. Направленный правителем колоний А.А. Барановым Г.А. Шеффер должен был договориться о возвращении судна и товара. Однако предпринятые попытки не увенчались успехом. Ш. получил только землю, рыболовные угодья, скот в благодарность за лечение короля.

Отбыв на о. Кауаи в мае 1816 г., Ш. был встречен Каумуалии, рассчитывавшим получить независимость острова. 21 мая Ш. направил письмо Александру I с просьбой о принятии своих новых владений под покровительство России.

1 июня 1816 г. Каумуалии отдал в распоряжение Ш. 500 человек для захвата о-вов Оаху, Ланаи, Мауи, Молокаи, обещая помощь в сооружении русских крепостей на всех островах.

Ш. получил от короля ряд селений. Земли были переименованы в долину Шеффера. Здесь были построены здания для будущей фактории и три крепости, названые в честь Александра I, Елизаветы, Барклая-де-Толли.

Конец колонии на о. Кауаи

6 сентября 1816 г. Ш. покинул колонию и отбыл в Ново-Архангельск. Во время отсутствия Ш. под давлением Камеамеа I построенная в его владениях фактория была оставлена, а на землях короля Каумуалии американцы воздвигли свою факторию.

Правитель русских колоний отказался от дальнейшей поддержки стараний Ш. Ввиду противостояния Америки, Европы и России русские 17 июня 1817 г. были вынуждены покинуть остров.

Дальнейшая судьба форта

Александр I отказался от поддержки русских колоний на Гавайях. Это противоречило политике государства. Поэтому все попытки утвердить здесь русское влияние не увенчались успехом.

До 1864 г. у крепости было название Форт-Хипо, затем она была оставлена.

В 1966 г. руины Елизаветинской крепости стали Национальным историческим памятником США. Сейчас это исторический парк «Русский форт Елизаветы», расположившийся на 7 га.